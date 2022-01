Maribel Guardia habla de los síntomas que ha tenido en segundo contagio de Covid-19

Maribel Guardia habló de los síntomas que ha tenido en su segundo contagio de Covid-19, el cual le fue detectado la semana pasada.

A través de un video, Maribel Guardia reveló que no sólo ella se contagió de Covid-19, sino varios otros miembros de su familia, entre ellos su nieto de sólo 4 años de edad .

Luciéndo espectacular, como siempre, Maribel Guardia pidió a sus seguidores estar muy atentos a su salud y en caso de sospecha, aislarse para evitar más contagios de Covid-19.

La tarde del lunes 17 de enero, Maribel Guardia confirmó a través de un video en Instagram, que había dado positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

Maribel Guardia contó a sus seguidores cómo se dio cuenta de que se había contagiado nuevamente de Covid-19, enfermedad que el año pasado casi provoca la muerte de su esposo :

“Empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sertir como mormada y me dolía un poquito la garganta. Me fui a hacer la prueba y salí positiva”

Maribel Guardia señaló que a diferencia de su primer contagio, en esta ocasión presentó síntomas muy leves de la enfermedad y detalló cómo lidió con ellos:

“Hola. Bueno, quería hacer es te videito pára contarles que me dio Covid la semana pasada”ucal, con eso me sentí muy bien. No he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura, nada más he tomado paracetamol”

