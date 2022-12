A Lucía Méndez le vale lo que el elenco de “Siempre Reinas” dijera de ella pues asegura que no necesita de la polémica para sobresalir, pues ella tiene una gran trayectoria.

Desde el estreno del reality de Netflix “Siempre Reinas”, su elenco se ha encontrado en medio de la controversia por la supuesta rivalidad que existe con Lucía Méndez de 67 años de edad.

En medio de la controversia sobre si habrá una segunda temporada de “Siempre Reinas”, Lucía Méndez fue cuestionada sobre las declaraciones que habían hecho sus compañeras sobre ella y dejó en claro que ella no necesita hablar mal de nadie para ser tendencia.

Siempre reinas, reality show de Netflix (@sylviapasqueloficial / Instagram)

Lucía Méndez asegura que no necesita hablar de nadie para tener éxito en la vida

El pasado 2 de octubre se estrenó el reality “Siempre Reinas”, el elenco estuvo conformado por:

Lorena Herrera, 55 años de edad

Sylvia Pasquel, 72 años de edad

Laura Zapata, 66 años de edad

Lucía Méndez, 67 años de edad

A pesar del gran éxito que tuvo el reality show, se generó gran controversia por la supuesta rivalidad que se creó entre Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata contra Lucía Méndez.

La polémica aumentó cuando Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata fueron invitadas al programa de Youtube ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz, pero no se encontraba presente Lucía Méndez.

Tras ser reconocida en su natal León, Guanajuato Lucía Méndez fue cuestionada sobre el elenco de “Siempre Reinas”, sin embargo ella se mostró reúnete ha hablar sobre las famosas.

En el video compartido por el programa ‘Chisme no Like’, Lucía Méndez destacó que no le interesaba hablar sobre lo que decía el elenco de “Siempre Reinas” sobre ella.

“No quiero hablar de eso, estoy en un momento tan bonito, tan padre que no me interesa hablar de eso. Gracias así tenemos rating, next” Lucía Méndez

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Lucía Méndez destacó que no iba a opinar de nadie e incluso amenazó con irse si los medios continuaban con el tema.

“De alguna forma así tenemos rating, sino como. Si la gente tiene que comer, que se eche un taco. Yo no opino nada, a mí no me interesa. Si siguen con el mismo tema me voy” Lucía Méndez

Lucía Méndez destacó que ella no necesita hablar de nadie para convertirse en tendencia y dejó en claro que ella tiene éxito en la vida por ella y no por las personas de las que habla.

“No quiero hablar de eso, yo no necesito hablar de nadie para ser tendencia, ni para tener interés. El público me recibió de pie, yo no necesito dañar a nadie, ni hablar mal de nadie para salir con éxito en la vida” Lucía Méndez

Sobre la reunión de Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata en un programa, Lucía Méndez dejó en claro que no le importa lo que hayan dicho de ella pues no necesita hablar de nadie para hacerse notar.

“A mí no me importa, yo no necesito insultar o agredir a nadie para ser tendencia o hacerme notar” Lucía Méndez

¿Lucía Méndez es una diva como se mostró en “Siempre Reinas”?

En el programa ‘Chisme no Like’ se trasmitió un nuevo fragmento de la entrevista a Lucía Méndez en donde señaló que por más que digan que ya no tiene trabajo, ella demuestra con hechos que sigue con varios proyectos.

“Para mí que hablen lo que quieran, pero yo lo demuestro con hechos” Lucía Méndez

Lucía Méndez destacó que “Siempre Reinas” fue todo un éxito y algo nuevo para ella ya que no había participado en un reality show.

“Siempre reinas es un éxito, es un género diferente que yo nunca había hecho, es algo nuevo los realities, yo nunca los había vivido, pero no deja de ser un gran éxito” Lucía Méndez

Al ser cuestionada sobre si se animaría a participar en otro reality show, Lucía Méndez dejó la puerta abierta aunque aclaró que no le gustaría entrar a ‘La Casa de los famosos’.

“No sé si podría hacer otro, pero porque yo creo que es la nueva tendencia, lo que está de moda y creo que de alguna manera tiene un gran impacto” Lucía Méndez

Sobre si lo que se ve en “Siempre Reinas” es la verdadera Lucía Méndez, la actriz destacó que no ya que a ella le toco ser la famosa que le diera el picor al programa.

“No, es un reality show, a mí me toco ser la diva, la que le pusiera el picor al asunto, pero hay muchas cosas que no soy yo” Lucía Méndez