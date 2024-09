¿ A J Balvin le explotó el boiler? El reguetonero colombiano le hizo un cambio a su cabello que dejó divertidos comentarios.

Tras un largo tiempo luciendo el cabello trenzado, J Balvin -de 39 años de edad- finalmente mostró a sus fans cómo luce con el cabello suelto.

Con una serie de fotos, J Balvin modeló sus diferentes perfiles y, previendo la reacción de sus fans, los animó a expresar sus más divertidas reacciones.

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

J Balvin presume su nuevo look, pero parece que le explotó el boiler

La tarde del martes 10 de septiembre, J Balvin publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece vestido de color negro, con un collar de varios dijes y lentes negros.

Pero, no fue su outfit lo que más llamó la atención de las fotos, sino la apariencia de su cabello que dejó atrás sus trenzas.

¿Cómo luce? Quien se imaginaba a J Balvin con el cabello lacio se llevará una decepción, pues su cabello es rizado y de color café oscuro, muy al estilo de Luisito Comunica.

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

El propio J Balvin reconoció la semejanza en el comentario que agregó a su serie de fotos, donde animó a sus fans a compartirle los comentarios más chistosos que se les ocurrieran.

El único requisito que puso J Balvin fue precisamente que le mencionaran a otros personajes con los que puede parecerse, excepto a Luisito Comunica.

Incluso, para que sus fans se sintieran más motivados a expresarle sus comentarios, el cantante prometió que al más chistoso le regalaría:

Un mensaje directo con sorpresa

Un tratamiento para el cabello

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

¿Qué comentarios graciosos provocó el nuevo look de J Balvin?

Los internautas consideraron que J Balvin luce como ‘El Jóven Manos de Tijera’, como Carmen Salinas, como Rigo Tovar y hasta como Michael Jackson.

Otros le encontraron parecido a J Balvin con su abuela, con una lechuga y hasta con Mr. Satan, de Dragon Ball.

También hubo internautas que no le vieron el lado gracioso al look de J Balvin y le recomendaron que mejor haga otra cosa para llamar la atención, pues ese look no les gusta.