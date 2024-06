Eduardo Capetillo fue parte de Timbiriche, pero el grupo le hizo el feo en el reencuentro del grupo.

Desde 2023 se ha hablado de un reencuentro de Timbiriche y sus integrantes confirmaron que están en pláticas para iniciar una nueva gira.

Timbiriche está organizando su regreso a los escenarios, pero todo indica que se olvidaron de Eduardo Capetillo, de 54 años de edad.

A lo largo de sus historia, Timbiriche tuvo varios integrantes y Eduardo Capetillo se integró a la agrupación en 1985 tras la salida de Benny Ibarra.

Eduardo Capetillo participó en tres discos de Timbiriche y en 1989 abandonó el grupo para iniciar su carrera en solista.

Después de 35 años después de cantar en Timbiriche, Eduardo Capetillo fue cuestionado en De Primera Mano sobre si lo invitaron al reencuentro del grupo.

El también actor respondió que no ha recibido la invitación, pero le gustaría compartir el escenario con sus ex compañeros.

“No ha habido pláticas, con nosotros no hubo acercamiento evidentemente mi número lo tiene Erik, mi número lo tiene Benny que entiendo son los principales promotores de estos reencuentros”

Eduardo Capetillo recibió la propuesta en 2023 para que se uniera a la obra Vaselina, donde participaron la mayoría de los integrantes de Timbiriche.

Pero el cantante no llegó a un acuerdo económico con la producción y se quedó fuera de Vaselina.

Eduardo Capetillo expresó que aún no ha recibido ninguna propuesta, pero si esta llegara a ocurrir buscaría llegar a un acuerdo.

Biby Gaytán -de 52 años de edad- y Eduardo Capetillo formaron parte de Timbiriche, pero no han sido invitados a los otros reencuentros.

Es por eso que hay quienes se cuestionan si la pareja no tiene una buena relación con sus ex compañeros.

Ante esto, Eduardo Capetillo expresó que sí mantiene contacto con Erik Rubín -de 53 años de edad- y Benny Ibarra, de 53 años de edad.

Además de que sí los han invitado, pero por otras cuestiones han tenido que declinar la oferta.

“Siempre hemos estados abiertos nosotros a estas ofertas y cuando se han dado no han cuajado porque no han coincidido la fechas o porque no hemos llegado a arreglos, pero sí nos han invitado”

Eduardo Capetillo