A poco de destaparse el romance de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- con Christian Nodal, un negocio de piñatas hizo una réplica de la escandalosa pareja.

Dalton Ramírez, quien es dueño de Piñateria Ramírez, creó una piñata de Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- para que la gente puede agarrarlos a palazos.

No obstante, aunque las piñatas son un éxito porque se venden como pan caliente, aprovechar el hate contra la actual pareja podría costarle muy caro.

Ángela Aguilar demandará a quien hizo su piñata con Christian Nodal

Ángela Aguilar ya se enteró que la gente que le tira hate en redes sociales puede agarrarla a palazos, ya que existe una piñata de su imagen con Christian Nodal.

Dalton Ramírez es el creador de la réplica de Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como dueño de Piñatería Ramírez, negocio ubicado en Reynosa, Tamaulipas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Agencia México)

Por lo que un poco nervioso asegura que ya escuchó el rumor de que Ángela Aguilar está contemplando demandarlo por usar su imagen sin permiso.

Razón por la que explica que sus piñatas no son idénticas a los cantantes, ya que poseen rasgos que hacen la diferencia, esto para evitar problemas legales.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica a la persona porque no saldría, pero también tratar de cambiarle el nombre del artista… que no sea idéntico, obviamente la gente lo va relacionar y todo, hemos tenido problemas con esos temas de que te pueden demandar… entonces tenemos trucos para evitar esos tipos de problemas” Dalton Ramírez

Al no ser iguales, solo parecidas, el creador de las piñatas está seguro de que no habrá demanda ya que -hasta el momento- no ha recibido alguna notificación legal por parte de Ángela Aguilar.

No obstante, pidió a seguidores asesoría legal y se llevó una gran sorpresa, alguien le aseguró que la demanda sí procede.

Piñata de Ángela Aguilar suele ser comprada por mujeres

Dalton Ramírez, creador de piñatería Ramírez, aseguró al programa De Primera Mano que las mujeres son quienes compran más la piñata de Ángela Aguilar .

Ya que le tienen cierto rencor o no les cae bien.

“Las que más hicieron revuelo fueron las mujeres, ya nos pasó una vez con la piñata de Karla Panini...con esta piñata de Ángela Aguilar las chavas están atacando, diciendo, se hizo un problemilla ahí con la chava y pues nosotros quisimos hacerla” Dalton Ramírez, creador de la piñata de Ángela Aguilar

Cabe señalar que la piñata de Ángela Aguilar mide aproximadamente un metro con 50 centímetros y se ofrece como piñata “Ángela Agüilar”.

Su creación toma tres días, pesa entre 3 y 5 kilos, está hecha de cartón y llega a costar hasta mil 500 pesos mexicanos.