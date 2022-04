El pasado 6 de abril, se dio a conocer un reporte de Rolling Stone que indicaba que Warner Bros. había puesto en pausa todos los proyectos relacionados a Ezra Miller, tras el incidente que este tuvo en Hawái.

Dicho reporte indicaba que hubo una reunión de emergencia entre los altos ejecutivos de Warner Bros., quienes decidieron sacar a Ezra Miller de la saga ‘Animales Fantásticos’ y el DCEU.

Sin embargo, una fuente interna de Warner Bros. se comunicó con el porta IGN para desmentir toda la información anterior, señalando que no hubo tal reunión de emergencia y los reportes eran exagerados.

Ezra Miller ( JOHN NACION/startraksphoto.com / REUTERS / JOHN NACION/startraksphoto.com)

Esto indica que, por lo menos hasta este momento, Ezra Miller no ha sido castigado por parte de Warner Bros. en relación al evento donde fue arrestado en Hawái.

También significaría que no hay intención de hacer un recast o eliminar a los personajes de Ezra Miller en las producciones de Warner Bros., sea Credence en ‘Animales Fantásticos’ o Barry Allen en ‘The Flash’.

Hasta que no haya una confirmación por parte de Warner Bros., se debe de asumir que Ezra Miller mantendrá su relación con el estudio.

Ezra Miller podría tener una salida silenciosa de Warner Bros.

Si bien Warner Bros. ya señaló que de momento no se ha tomado ninguna decisión alrededor del caso de Ezra Miller, eso no significa que no pudiera haber consecuencias en el futuro inmediato.

Warner Bros. bien podría proceder con Ezra Miller de la misma manera que hizo con Henry Cavill, Ray Fisher y Zack Snyder, quienes fueron sacados de sus proyectos de manera silenciosa.

Ya sea por escándalos, estrategias comerciales o tragedias familiares, los mencionados desaparecieron del radas de Warner Bros. sin grandes anuncios relacionados.

Ezra Miller como The Flash (Warner Bros. Pictures)

Warner Bros. siempre se mantuvo ambigua acerca de la ruptura de sus relaciones, hasta que esto fue confirmado por los mismo involucrados; algo similar a lo que está sucediendo con Ezra Miller.

Asimismo, tampoco podemos descartar cambios en los proyectos de Ezra Miller, sobretodo en ‘The Flash’, cuyo estreno será hasta 2023 y que aún se puede editar en diversos aspectos.

Es bastante probable que Warner Bros. espere hasta la salida de ‘The Flash’ para definir o hacer una declaración acerca del futuro de Ezra Miller.

Con información de IGN.