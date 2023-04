En pleno Viernes Santo se está reviviendo la icónica escena del lavatorio de pies en La pasión de Cristo de Mel Gibson, te contamos lo que sabemos de ella y su simbolismo.

En 2004, la película del actor y director de cine Mel Gibson de 67 años de edad fue todo un boom, debido a su violencia y retrato desmedido sobre La pasión de Cristo.

Lo que hizo que la película La pasión de Cristo de Mel Gibson se convirtiera en un clásico poco común, ya que la en cinta está plagada de una manera muy particular de los simbolismos.

Uno de esto es el lavatorio de pies en La pasión de Cristo de Mel Gibson, que en tendencias en este Viernes Santo está causando muchas preguntas.

La icónica escena del lavatorio de pies en La pasión de Cristo de Mel Gibson es una de las partes bíblicas más simbólicas de la muerte y resurrección de Jesús.

En el cual es un punto cúspide en el que Jesús va preparando a sus discípulos sobre su muerte en la llamada Última cena.

Misma que en la película La pasión de Cristo de Mel Gibson se observa el lavatorio de pies de una manera muy particular.

Pues, el lavatorio de pies es el momento en el que Jesús les da la enseñanza de que todos somos iguales, y que todos podemos ser perseguidos.

Sin embargo, pese a todo lo que puede pasar, Jesús les adelanta a sus doce discípulos que él vendrá con la verdad por siempre.

Tal cual como se puede escuchar al personaje del actor Jim Caviezel -de 54 años de edad - como Jesús decir en la película La pasión de Cristo de Mel Gibson:

“Si un hombre los aborrece, recuerden que me aborreció antes. Ningún siervo es mayor que su señor, si me persiguieron ustedes también no deben temer, el paráclito -el espíritu santo-, vendrá, les enviaré al espíritu de la verdad que proviene del padre”

La pasión de Cristo de Mel Gibson