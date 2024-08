¿Vale la pena ver El Cuervo de Bill Skarsgård? Te lo decimos en estos 5 puntos de nuestra reseña.

Este 22 de agosto se estrena la nueva versión de El Cuervo, una de las películas clásicas de 1994.

Pero en esta nueva versión de El Cuervo, es Bill Skarsgård de 34 años de edad quien interpreta a Erik Draven.

Por lo que te decimos si en nuestra reseña de 5 puntos, si es que el El Cuervo de Bill Skarsgård vale la pena verla o no:

El Cuervo de Bill Skarsgård no tiene relación con la de 1994 El ritmo de los dos primeros actos es bastante lento en El Cuervo de Bill Skarsgård El Cuervo de Bill Skarsgård, le da una nueva historia de fondo No hay mucha química entre Bill Skarsgård y FKA Twigs El Cuervo de Bill Skarsgård tiene buenas escenas de acción, pero son cortas

El Cuervo de Bill Skarsgård no tiene relación con la de 1994

El Cuervo de Bill Skarsgård se ha estrenado; sin embargo, para quienes esperan ver una versión aumentada o ligeramente parecida a la de 1994, esta no es.

El Cuervo de Bill Skarsgård si bien retoma a los personajes inspirados en el cómic homónimo y en la película clásica de Brandon Lee, no es para nada parecida a la de los 90.

Pues si bien sí sigue el tema sobre la venganza y el amor, El Cuervo de Bill Skarsgård es una nueva historia que pretende dar un trasfondo amplio a los personajes.

Por lo que si no has visto la primera película con Brandon Lee, las posteriores y series que se hicieron, no importa ya que es una historia contada desde cero pero con nuevos elementos.

Pues en esta versión de el Cuervo de Bill Skarsgård, meten una subtrama que incluye demonios y visitas al más allá.

El Cuervo con Bill Skarsgård (Sony Pictures)

El ritmo de los dos primeros actos es bastante lento en El Cuervo de Bill Skarsgård

Si bien El Cuervo de Bill Skarsgård es una nueva versión del cómic de James O’Barr, los primeros dos actos se sienten bastante lentos.

Pues en esta versión sí se revela cómo se conocieron Erik y Shelly, pero aunque intentan construir un romance para entender los motivos de venganza del protagonista, se siente bastante tedioso.

Ya que el ritmo no aporta mucho a la historia, aunado a que solo muestran breves flashbacks del pasado de ambos.

Aunque se sigue sintiendo un hueco argumental en sus historias, especialmente en la de Erik, aunque eso sí, la interpretación de Bill Skarsgård es bastante buena.

El Cuervo con Bill Skarsgård (Sony Pictures)

El Cuervo de Bill Skarsgård, le da una nueva historia de fondo

Como se dijo, Bill Skarsgård es el nuevo protagonista de la nueva versión de El Cuervo, una de las películas clásicas noventeras cuya muerte de Brandon Lee inmortalizó la cinta.

Lo cual aportó para que se volviera una película clásica, casi de culto y que sinceramente es bastante difícil de superar.

Pues en la versión de los 90, Erik Craven regresa de la muerte para matar a cada una de las personas que estuvieron involucradas en su muerte y en la de su novia, Shelly Webster.

La película no aspira a más, mas que entender los motivos de venganza de Erik y quien ahora posee poderes que le fueron otorgados luego de que un Cuervo lo reviviera.

Pero en El Cuervo de Bill Skarsgård, se revela que Erik Craven siempre ha sido un hombre perturbado, callado y que logra abrirse con Shelly, pues comparten un mismo dolor.

Y aunque es interesante explorar este trasfondo e historia sobre los protagonistas, el ritmo va demasiado lento y, al mismo tiempo, se siente que no aporta nada.

Pues no logras empatizar con ninguno de los personajes pese a que el Cuervo de Bill Skarsgård se toma su tiempo para desarrollarlo.

El Cuervo con Bill Skarsgård (Sony Pictures)

No hay mucha química entre Bill Skarsgård y FKA Twigs

El hecho de que no haya empatía por los personajes principales del Cuervo de Bill Skarsgård no es porque él o FKA Twigs sean malos actores.

Pero en la pantalla se logra percibir que ambos no tienen una química que logre traspasar las pantallas hacia los personajes, haciendo que la relación entre Erik y Shelly se sienta bastante plana.

Pues si bien El Cuervo da un mensaje de amor eterno y venganza por él mismo, la historia de amor de esta nueva versión se siente bastante torpe y plana.

Especialmente porque al principio se demuestra como una simple atracción desde el primer momento como si se tratara de un romance adolescente prohibido.

Pero no se demuestran la profundidad en los sentimientos, no hay conflictos internos en la pareja ni en los personajes, por lo que la conexión entre Erik y Shelly parece falsa o muy superficial.

Y es probablemente este el primer gran fallo de El Cuervo de Bill Skarsgård, pues no hay nada que los personajes principales logren aportar a la trama.

El Cuervo con Bill Skarsgård (Sony Pictures)

El Cuervo de Bill Skarsgård tiene buenas escenas de acción, pero son cortas

Una de las cosas que caracteriza al personaje de Erik Craven, sin duda alguna son las escenas de acción y que precisamente, en la primera versión, Brandon Lee fue escogido por su entrenamiento en artes marciales.

En la nueva adaptación de El Cuervo de Bill Skarsgård, aunque son contadas, las escenas de acción están bien logradas.

Y eso sí, no escatimaron en cuanto a violencia y sangre para mostrar en pantalla, pero como ya se dijo, son cortas en comparación.

Existe una escena rumbo al clímax de la historia que mantiene al filo al espectador, especialmente porque se combina con una excelente banda sonora.

Sin embargo, esta escena de acción por la que valdría la pena ver El Cuervo de Bill Skarsgård, al final se siente algo apresurada y poco creíble.

Aunque eso sí, las peleas y coreografías están bastante bien logradas que demuestran las habilidades de El Cuervo de Bill Skarsgård.

Las escenas de acción rumbo a los últimos 20 minutos de El Cuervo de Bill Skarsgård, se sienten casi como las películas de John Wick.

El Cuervo con Bill Skarsgård (Sony Pictures)

¿El Cuervo de Bill Skarsgård vale la pena?

El Cuervo de Bill Skarsgård era una gran apuesta desde el principio, pues tocó fibras sensibles al querer hacer una nueva adaptación que, por respeto a Brandon Lee, era prácticamente intocable.

No obstante, las escenas de acción, los diálogos y sobre todo la interpretación de Bill Skarsgård como Erik Craven sí logran emocionar y sorprender.

Pero El Cuervo de Bill Skarsgård se quedó a medio camino de ser una buena adaptación a ser solo un remake cuya historia de amor falló abismalmente, y que es el eje principal de esta historia.

Y es que si El Cuervo de Bill Skarsgård hubiera buscado tener más escenas de acción demostrando las habilidades de Erik, hubiera sido una adaptación bastante impresionante.

Sin embargo, El Cuervo de Bill Skarsgård no ofrece nada nuevo, ni siquiera la historia de fondo que quisieron imprimir a ambos personajes.

El Cuervo de Bill Skarsgård es una película que puedes ver si solamente quieres pasar el rato, o compararla con la primera aunque no hay nada que comparar pues son completamente diferentes.

Pero si buscas una buena historia de amor o incluso una de venganza, sinceramente El Cuervo de Bill Skarsgård no la cumple.