El primer tráiler del remake de la película The Crow de 1994 revela a El Cuervo de Bill Skarsgård.

Este jueves 14 de marzo de 2024, Lionsgate ha lanzado el primer tráiler del remake de The Crow.

Con el que al fin tenemos una muestra de cómo será El Cuervo bajo la interpretación del actor sueco Bill Skarsgård -33 años de edad-.

Bill Skarsgård se revela como El Cuervo en el primer tráiler del remake de The Crow de 1994 (The Crow / LIONSGATE)

Luego de que en 2017 alcanzará la fama tras interpretar a Pennywise en la nueva adaptación de It, ahora Bill Skarsgård vuelve a la pantalla grande en el remake de 1994 de The Crow.

Película remake que ha lanzado su primer tráiler para revelarnos a Bill Skarsgård como El Cuervo.

Por lo que en este primer tráiler vemos cómo es que Bill Skarsgård encarna a Eric Draven, personaje que se transforma en El Cuervo.

“Cuando alguien muere, un cuervo lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan malo que el alma no puede descansar. Hasta que arregles lo incorrecto”. The Crow

Luego de que él y su amada sean asesinados, Eric Draven regresa desde la oscuridad como un joven diferente con tatuajes y un maquillaje sobrio.

Ya como El Cuervo, la sed de venganza se apodera de él con nuevos poderes sobrenaturales que le hacen prácticamente inmortal.

Con ello Bill Skarsgård como El Cuervo se lanza a la tarea de caza al grupo que acabó con su vida y la de su novia Shelly.

Por lo que al parecer en esta ocasión el remake de The Crow, se centrará más en la relación entre Eric Draven y Shelly Webster.

“Envuelto de amor y rabia, comenzará un viaje de venganza en el que se propone matar a todos. A cada uno de ellos”. The Crow

¿Cuándo se estrena el remake de The Crow con Bill Skarsgård como El Cuervo?

El estreno de The Crow con Bill Skarsgård como El Cuervo está programado para llegar el próximo 7 de junio a las salas de cine en Estados Unidos.

Pues todavía no hay una fecha de estreno en México, por lo que los mantendremos actualizados de la fecha de The Crow a nuestro país.

Así se ve Bill Skarsgård en la primera foto como The Crow, película remake de la original de 1994 (Lionsgate)

Este es el reparto de The Crow con Bill Skarsgård como El Cuervo

El remake de The Crow está a cargo de Rupert Sanders -de 52 años de edad- a quien recordamos por haber dirigido Blancanieves y el cazador (2012) y Ghost in the Shell: Vigilante del futuro (2017).

Además de Bill Skarsgård como El Cuervo, el reparto de The Crow se completa con las actuaciones de:

FKA twigs -36 años de edad -

Danny Huston -61 años de edad-

Laura Birn -42 años de edad-

Sami Bouajila -57 años de edad-

Jordan Bolger -29 años de edad-