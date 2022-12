El primer tráiler de Transformers: el despertar de las bestias ha salido a la luz, la cual será la primera de una nueva trilogía.

Aunque muchos no lo esperaban, este 1 de diciembre del 2022 se acaba de estrenar el primer tráiler de Transformers: el despertar de las bestias o Rise of the Beast.

Esto como parte del evento CCXP en Sāo Paulo, Brasil en donde se dio a conocer el tráiler de Transformers: el despertar de las bestias.

Transformers: el despertar de las bestias seguirá la historia planteada a partir del spin off de Bumblebee pero se ambientará en un nuevo universo de los personajes de la serie de los 90.

Los Maximals y Predacons son los protagonistas de Transformers: el despertar de las bestias

El nuevo tráiler de Transformers: el despertar de las bestias ha sido lanzado hoy, revelando un poco de la trama de lo que tratará este nuevo comienzo de una nueva trilogía.

Tal y como puede apreciarse en el nuevo tráiler de Transformers: el despertar de las bestias, no solo tocará los eventos de la guerra entre los Autobots y los Decepticons ; sino que también girará en torno a los Maximals y Predacons.

Estas dos son subfacciones de los principales ejércitos de los Transformers que pueden convertirse en animales.

Por lo que tal y como adelantó el primer trailer estrenado de los Transformers: el despertar de las bestias, los dos grupos lucharán entre sí en todo el mundo.

Incluso, Transformers: el despertar de las bestias revela que parte de sus acciones en vivo, tendrán lugar en lugares emblemáticos que van desde Brooklyn, en Estados Unidos; hasta Machu Picchu en Perú.

Se espera que la primera parte de la que se anunció será una nueva trilogía que refresca a la saga de los Transformers, se estrene el próximo 9 de junio del 2023.