La incursión de los mexicanos en Marvel, inspiró a Toñita a aspirar a participar en una película de super héroes; incluso se va aplicar con el inglés.

El talento mexicano se ha abierto camino en Hollywood desde hace varios años, pero recientemente el público está aplaudiendo las actuaciones de Mabel Cadena y Tenoch Huerta en la película Black Panter: Wakanda Forever.

Recordemos que Salma Hayek -de 56 años de edad- fue la primera mexicana en tener un papel estelar en el universo de Marvel.

Es por eso que Toñita se apunta para hacer una película de super héroes, pues aunque lo ve como algo lejano, ella ‘le entra a donde la inviten’.

La participación de Tenoch Huerta, de 41 años de edad, en la última película de Marvel, ha inspirado a otros actores a buscar el sueño hollywoodense.

Es por eso que Toñita se apunta para una película de Marvel, pues asegura que ella le ‘entra a lo que sea’.

La exacadémica, de 42 años de edad, fue cuestionada sobre si le gustaría seguir los pasos de Mabel Cadena y Tenoch Huerta, y ella está más que dispuesta para trabajar con Marvel.

“Para empezar me falta prepararme, digo, si se da la oportunidad obviamente que yo digo que sí. Creo que los morenos, si te refieres a lo de Tenoch, se me hace super fregón que una persona de piel morena esté en Hollywood, tanto Yalitza como Tenoch”

Toñita cree que el reconocimiento que está teniendo Tenoch Huerta, es porque se ha ido preparando desde hace años.

“Creanme que si voltean a ver a los morenos, yo feliz, pero ahorita me estoy enfocando en mi música. Marvel, si me tengo que aplicar en el inglés, yo me aplico”

