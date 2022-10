El músico e hijo del actor Tim Roth, Michael Cormac Roth, murió a los 25 años de edad tras una lucha de más de un año contra el cáncer.

La muerte de Michael Cormac Roth ocurrió el 16 de octubre de 2022 a causa de coriocarcinoma, pero ha sido hasta el 31 de octubre que se ha hecho público el luto de Tim Roth y su familia por su hijo.

Fue la familia de Michael Cormac Roth, el actor Tim Roth y la diseñadora Nikki Butter, quien dio a conocer la triste noticia a través de redes sociales.

Fue en noviembre de 2021 cuando Michael Cormac Roth fue diagnosticado con cáncer en etapa 3. Tenía 25 años de edad al momento de trascender.

En la familia de Michael Cormac Roth sobreviven sus hermanos Jack Roth y Timothy Hunter Roth así como sus padres Nikki Butter y Tim Roth, actor de 66 años de edad conocido por series como “Lie To Me” y la película “Perros de Reserva” del director Quentin Tarantino.

La familia de Michael Cormac Roth, la diseñadora de modas Nikki Butter y el actor Tim Roth, confirmaron a la revista Variety la muerte de su hijo y joven músico.

Con unas palabras de reconocimiento a sus logros en vida, el actor Tim Roth señaló sobre Michael Cormac Roth:

La película Nuevo Orden del mexicano Michel Franco, estrenada en 2020, contó con la participación de Michael Cormac Roth.

Michael Cormac Roth celebró el triunfo del cineasta mexicano en el Festival de Cine de Venecia, pues participó en la composición de la música de la película. “Qué viaje, estoy muy orgulloso de haber participado en la composición”, escribió el 15 de septiembre de 2020.

A Michael Cormac Roth le diagnosticaron coriocarcinoma, un tipo de cáncer poco común.

Michael Cormac Roth, quien murió a los 25 años de edad, se graduó en la universidad de artes Bennington College. Fue guitarrista, compositor y productor musical.

Fue en julio de 2022, que Michael Cormac Roth hizo público su diagnóstico de cáncer.

“En noviembre de 21 me diagnosticaron un cáncer de células germinales en fase 3. Desde entonces he estado luchando contra él a diario. Quimio, quimioterapia a altas dosis, medicación, trasplantes, transfusiones, cirugías. He estado luchando contra él a diario, lanzando todo lo que podía. Se llama coriocarcinoma, es raro, y se las ha arreglado para estar muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le eche. Los quiero a todos y asegúrense de hacer las cosas que les gustan. La vida es corta. Es un caos. Y nunca sabes cuándo te va a tocar a ti”

Michael Cormac Roth