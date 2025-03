¿The Last Showgirl en Cinemex? Conoce el póster de la película de Pamela Anderson que revela su fecha de estreno.

La actriz Pamela Anderson -de 57 años de edad- regresa a la pantalla grande con un desafiante papel en una película independiente.

Hablamos The Last Showgirl, cinta de la directora Gia Coppola, de 38 años de edad.

Después su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024 y su exhibición mundial, The Last Showgirl llega cines de México.

Lo mejor es que estará disponible en las pantallas de Cinemex para todo el público.

A continuación, conoce cuándo se estrena en Cinemex The Last Showgirl para que no te la pierdas.

The Last Showgirl, película con Pamela Anderson (Especial)

Cinemex confirma con póster fecha de estreno de The Last Showgirl, película de Pamela Anderson

A través de redes sociales, Cinemex compartió un póster de la película The Last Showgirl.

La imagen presenta a Pamela Anderson de perfil y caracterizada como la experimentada bailarina Shelly Gardner.

En la parte superior de la actriz Pamela Anderson aparece el título de la cinta y su protagonista.

Cabe mencionar que The Last Showgirl permitirá a Pamela Anderson mostrar un rol distinto al que todos conocemos de ella.

La propia Pamela Anderson reveló en entrevista que con su personaje de Shelly Gardner ha podido “reflejar una sensualidad distinta”.

Muy alejada de aquella con la que comenzó en su carrera profesional.

La fecha de estreno de The Last Showgirl en Cinemex es el próximo jueves 3 de abril.

The Last Showgirl, película con Pamela Anderson (@Cinemex / X)

¿De qué trata The Last Showgirl, la película de Pamela Anderson en Cinemex?

En The Last Showgirl conocemos la historia de Shelly Gardner, bailarina que debe planear su futuro luego de que su espectáculo cierra de manera abrupta.

Con 50 años de edad y 30 de experiencia, Shelly tendrá que cuestionar qué hacer de su vida.

Durante su viaje, la protagonista buscará reparar la difícil relación con su hija .

Además de Pamela Anderson, The Last Showgirl en Cinemex cuenta con este elenco:

Jamie Lee Curtis, de 66 años de edad, como Annete

Kieran Shipka, de 25 años de edad, como Jodie

Brenda Song, de 36 años de edad, como Mary-Anne

Dave Bautista, de 56 años de edad, como Eddie

Billi Lour, de 32 años de edad, como Hannah

Patrick Hilgar, de 32 años de edad, como Brad

John Clofine, de 22 años de edad, como un jugador de Póker

Sean Patrick Bryan, como dueño de un restaurante