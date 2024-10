Fans de los Wildcats, este es su momento, pue se anunció el reestreno de High School Musical 3 en Cinemex.

A través de sus redes sociales, se hizo oficial el regreso de High School Musical 3 en Cinemex, esto a 16 años de su estreno original.

Esta es la primera vez que se hace un relanzamiento de la película como tal, de ahí que fans de esta saga de Disney lo hayan pedido por tanto tiempo.

A continuación te daremos todos los detalles al respecto de este reestreno de High School Musical 3 en Cinemex.

High School Musical 3 en Cinemex (Disney)

Fecha del reestreno de High School Musical 3 en Cinemex

De acuerdo con la información presentada, el reestreno de High School Musical 3 en Cinemex será el 7 de noviembre de 2024.

Una buena fecha, pues ya pasó Día de Muertos y no aún no llegan los estrenos de invierno, por lo que High School Musical 3 en Cinemex no tendrá mucha competencia.

Si bien faltan 3 semanas para el reestreno, no se dio a conocer que vaya a haber alguna preventa, para que los fans aseguren su boleto.

Tampoco se dieron detalles de alguna clase de coleccionable relacionado con este reestreno, como ya es tradicional de estos eventos.

¡¡Wildcats!! 🏀 Ya tenemos la fecha del reestreno de #HSM3. Nos vemos este 7 de noviembre en Cinemex. pic.twitter.com/FMOfXTc9S8 — Cinemex (@Cinemex) October 20, 2024

Precio de boletos de High School Musical 3 en Cinemex

Otra cosa que no se mencionó fue el precio de los boletos para High School Musical 3 en Cinemex, ni las salas en las que se va a exhibir.

No obstante, como ya mencionamos no hay información sobre una preventa de High School Musical 3 en Cinemex; los boletos serían liberados hasta el mismo 7 de noviembre.

Esto significa que el precio del boleto para las funciones sería el mismo que en salas tradicionales, que va de los 50 a los 100 pesos, dependiendo de la zona.

Aún así, estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto, por si se libera la preventa o se hace alguna aclaración acerca del precio de los boletos para la película.

Con información de Cinemex.