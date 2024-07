Parece que el Profesor X estará de regreso en Deadpool & Wolverine, pues Patrick Stewart repetiría su personaje icónico de la saga de X-Men.

El reporte fue dado por el medio The Disinsider, encargado de filtrar información de películas de Disney como lo es Deadpool & Wolverine.

Dicho medio ha demostrado tener fuentes confiables en el pasado, de ahí que su reporte sea tan relevante.

Mencionan que Patrick Stewart tendrá un cameo en Deadpool & Wolverine como el Profesor X de los X-Men, aunque no ahonda más en la aparición del actor o el personaje.

Recordemos que Charles Xavier murió en Logan, luego de que confundiera a X-24 con Wolverine, siendo uno de los momentos clave de la película.

Patrick Stewart Charles Xavier (Disney)

¿Cómo será el cameo de Patrick Stewart del Profesor X en Deadpool & Wolverine?

Obviamente la pregunta de los fans es cómo es que Patrick Stewart tendrá su cameo del Profesor X en Deadpool & Wolverine, tras su muerte en Logan.

Tomando en cuenta que Deadpool & Wolverine trata de los viajes entre universos, de ahí la aparición de Logan, no sería raro que se tratase de un Profesor X de otra realidad.

Más aún si ya se confirmó que varios mutantes de las películas de X-Men aparecerán en la historia, así que no sería raro el cameo de Patrick Stewart.

Asimismo, lo veríamos en su versión en plenitud, como apareció previo a Logan, donde ya era un mutante degradado por la edad y una enfermedad que no le permitía controlar sus poderes.

Charles Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney)

Deadpool & Wolverine sería la segunda vez que Patrick Stewart retoma al Profesor X

Deadpool & Wolverine no sería la primera vez que Patrick Stewart regresa como el Profesor X tras el fin de las películas de los X-Men.

Ya lo vimos a Patrick Stewart como el Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cameo que por cierto, no acabó de agradar a los fans.

Pues sólo apareció unos minutos, para después morir a manos de la Bruja Escarlata.

Se espera que en Deadpool & Wolverine su aparición sea más relevante y se trate con respeto al personaje.

Hay que mencionar que Disney o alguno de los involucrados en la película no han hecho una declaración al respecto de Patrick Stewart en Deadpool & Wolverine.

Por lo que recomendamos a los fans tomar esto con cuidado; estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Deadpool y Wolverine (Marvel Studios)

Con información de The Disinsider