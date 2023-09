En redes sociales han revivido un video de la voz de Shrek latino, cuando mandó a la chingada a un hater y las reacciones de los fans son épicas.

Alfonso Obregón Inclán -63 años- es un actor de doblaje mejor conocido por darle vida a varios personajes como Ren de Ren y Stimpy, Kakashi Hatake de Naruto, pero especialmente por ser el Shrek latino.

Pues el actor de doblaje tiene una voz característica que muchos de los usuarios ya asocian con la voz de Shrek en español latino desde que la primera película de Dreamworks salió en 2001.

Sin embargo, ahora en redes sociales está circulando el video de la vez que el actor de doblaje de Shrek latino, mandó a la chingada y a callar a un hater durante un evento.

En redes sociales ha comenzado a circular un viejo video en donde exhiben al actor de doblaje, Alfonso Obregón Inclán, mejor conocido por ser la voz de Shrek latino, discutiendo con un hater.

En el video puede verse a la voz de Shrek latino bastante enojado porque durante un evento, un hater lo estaba callando.

Aparentemente la voz de Shrek latino no soportó más y con el micrófono abierto mandó a callarlo y a la chingada al hater.

Incluso el apoyo del público hacia la voz de Shrek latino fue demostrado durante ese evento, pues podía escucharse que le pedían lo sacaran de dicho evento.

“Ven a callarme, ten huevos y tú ven y cállame. Súbete a callarme, ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? Qué chingados te importa, si no quieres oír salte de la convención. A mi no me vengas a decirme que me calle, si no estás a gusto salte a la chingada o yo te saco, ¿quieres ver que te saque?”

Alfonso Obregón Inclán, voz de Shrek latino