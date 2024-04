¿Quién fue M.D. Bright? El dibujante Mark Bright responsable de personajes como Green Lantern y Iron Man, murió a los 68 años de edad.

M. D. Bright fue un dibujante considerado como uno de los pilares de los cómics, ha muerto a los 68 años de edad.

Por lo que te damos detalles de M. D. Bright como:

¿Quién fue?

¿Qué edad tenía?

¿Tenía esposa?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién fue M. D. Bright?

M. D. Bright fue uno de los dibujantes más importantes de cómics, siendo uno de los responsables de dibujar a Iron Man y Green Lantern.

M. D. Bright tuvo una larga trayectoria en las principales empresas de comics como Marvel y DC, en donde se le reconocen dibujar las historias de Iron Man ‘Armor Wars’.

Además M. D. Bright también dibujó dos miniseries de Green Lantern: Emerald Dawn para DC Comics.

Posteriormente, M. D. Bright quien murió a sus 68 años de edad, se convirtió en un artista de guiones gráficos independientes.

¿Qué edad tenía M. D. Bright?

Como ya se reveló, se anunció la muerte de M. D. Bright, quien al haber nacido en 1955 murió a sus 68 años de edad.

Aunque de momento no se han revelado las causas de la muerte de M. D. Bright, uno de los dibujantes responsables de personajes como Iron Man y Green Lantern.

¿M. D. Bright tenía esposa?

Se ha dado la noticia sobre la muerte de M. D. Bright a los 68 años de edad, han extendido sus condolencias a familia y amigos del dibujante.

De acuerdo a algunos medios y redes sociales, M. D. Bright deja atrás con su muerte a su esposa, siendo ahora viuda,

No obstante, no se conoce el nombre de quien fuera la esposa de M. D. Bright, dibujante de Iron Man y Green Lantern.

De acuerdo a su obituario, M. D. Bright murió antes que sus padres y hermanos, dejando a sus tres hermanos, 7 sobrinos y 9 bisnietos y sobrinos nietos.

Sin embargo, no menciona a su esposa o incluso hijos, por lo que el dato sobre si M. D. Bright tenía esposa aún es impreciso.

¿Cuál era el signo zodiacal M. D. Bright?

M. D. Bright, dibujante de Iron Man y Green Lantern murió a sus 68 años de edad, pues nació un 27 de diciembre de 1955.

Esto quiere decir que el dibujante M. D. Bright era del signo Capricornio, siendo los de este signo del elemento tierra.

Lo cual quiere decir que los Capricornio como M. D. Bright son sólidos, constantes, trabajadores, serenos, sensibles y a veces fríos.

Entre los aspectos negativos de Capricornio, ellos son el pesimismo, la melancolía, y pueden llegar a ser muy tímidos,

¿M. D. Bright tenía hijos?

Si bien no se conocen a profundidad detalles personajes de M. D. Bright, dibujante de Iron Man y Green Lantern, algunos medios han revelado que tenía tres hijos.

No obstante, el obituario de M. D. Bright de donde le harán un homenaje el próximo 7 de abril, Martin’s Home for Service, no revela información sobre su esposa e hijos,

Únicamente revela el nombre de sus padres, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, por lo que no se ha confirmado si M. D. Bright deja atrás una esposa e hijos.

¿Qué estudió M. D. Bright?

Se sabe que el dibujante de Iron Man y Green Lantern, M. D. Bright, se graduó del Instituto Pratt con un MFA en 1978.

¿En qué trabajó M. D. Bright?

M. D. Bright trabajó como profesor y consultor durante algunos años mientras tenía asignaciones ocasionales de cómics para DC y Marvel.

Incluido los tres últimos números de Thor antes de que Walter Simonson se hiciera cargo del libro en 1983.

Finalmente M. D. Bright irrumpió por completo con la ministra de Falcon escrita por Christopher Priest, y que asumió después de que el artista original Paul Smith, se fuera para hacerse cargo de Uncanny X-Men.

En 1984, M. D. Bright se convirtió en el artista habitual de Priest en Power Man y Iron Fist, dibujando los últimos 10 números de la serie que terminó en 1986.

En 1985 asumió el cargo de artista de Iron Man con el número 200, permaneciendo aún cuando Denny O’Neil se fue, regresando con David Michelinie y Bob Layton.

En esta etapa fue creada la serie de Iron Man ‘Armor Wars’ que dibujo M. D. Bright y se creó el histórico one-shot Spider-Man vs Wolverine.

M. D. Bright se convirtió en el artista principal de Solo Avengers; en 1988 se mudó a DC dibujando a Batman y luego a Green Lantern.

Se sabe que M. D. Bright también dibujó algunos números de G.I Joe: A Real American Hero en 1984 y en 1989 se lanzó Green Lantern: Emerald Dawn, un reinició del mito de Linterna verde.

M. D. Bright también co creó Quantum y Woody en Valiant Comics e hizo algunos números complementarios en algunos cómics, como Black Panther.

M.D. Bright ha muerto a sus 68 años de edad el pasado 27 de marzo, pero recientemente se dio a conocer su fallecimiento.

Él era mejor conocido por ser el dibujante de Iron Man en la serie de Armor Wars y de Green Lantern: Emerald Dawn.

Se sabe que se hará un homenaje a M.D. Bright en Martin’s Home for Service el próximo 7 de abril en donde amigos, familiares y fanáticos pueden presentar sus respetos.

M.D. Bright influyó en muchos fans de los cómics y dio vida a algunas de las historias más memorables de las historietas de Marvel y DC.