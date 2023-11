Quiz Lady es el más reciente estreno de Star+, la cual es una comedia de “viaje” que podría pasar por prototípica, de no ser por el factor de Sandra Oh de 52 años.

Pues en Quiz Lady demuestra que no es una actriz encasillada en papeles dramáticos, sino que puede interpretar cualquier rol y cargar por sí sola toda una película.

Haciendo de paso una de sus actuaciones más divertidas y memorables en su historia reciente, al lado de Awkwafina de 35 años, quien también sale de su zona de confort.

Lo que nos da una obra, que si bien no es el gran producto de 2023, sí te entretendrá durante un buen rato.

Quiz Lady (Disney)

¿De qué trata Quiz Lady?

Quiz Lady nos presenta la historia de dos hermanas, Jenny y Anne, las cuales no se llevan muy bien; pero se ven obligadas a “reencontrarse” luego que su mamá huyera dejándoles una deuda de miles de dólares.

Por si esto no fuera suficiente, el dinero es de un mafioso dueño de una guardería de perros, que tiene como rehén a la mascota de Anne.

Así que las hermanas, tratando de arreglar todo, se embarcan en un viaje para que Anne participe y gane en un programa de concursos del cual es fan desde niña.

La premisa de Quiz Lady es muy básica, donde se busca una excusa para que dos personajes “disímiles” estén juntos todo el tiempo, desatando toda clase de sucesos debido a sus personalidades diferentes.

Quiz Lady (Disney)

Si bien no es nada nuevo en realidad, las cosas funcionan muy bien en Quiz Lady debido a que son las actuaciones, y no la narrativa en sí misma, las que se llevan el peso de la obra.

No es que Quiz Lady esté mal dirigida o su trama no sea interesante, sólo que es algo que ya se ha visto desde hace tiempo, lo cual no provoca una gran reacción por si sóla.

De hecho existe todo un género en el cine para describir este tipo de situaciones que incluso hemos visto en series animadas de la propia Disney.

Aún así, la historia tiene muy buenos momentos que genuinamente te divertirán, a pesar de que sea algo no tan original como esperarías.

Quiz Lady (Disney)

Vamos, que de no ser por su dúo protagonistas y sobretodo por Sandra Oh, el filme se caería a pedazos desde la primera media hora.

Pues la trama no está hecha para una obra de larga duración.

¿Cómo son las actuaciones de Quiz Lady?

Como dijimos, lo mejor de Quiz Lady son las actuaciones de las protagonistas, sobretodo de la Jenny de Sandra Oh.

A diferencia de sus otros papeles, en Quiz Lady, Sandra Oh nos trae a una mujer desenfadada, torpe y que todo se le hace fácil, siendo bastante descuidada en todo sentido.

Siendo ella la que desata (y arregla) la mayoría de las situaciones de la película, con diversas ocurrencias que te sacarán más de una sonrisa.

Si bien a la actriz ya la habíamos visto en papeles no tan rígidos, en esta ocasión se le nota más relajada, lo cual hace que te encariñes rápidamente con su personaje, y hasta cierto punto condones todas sus locuras.

Quiz Lady (Disney)

De otro lado de Quiz Lady tenemos a la Anne de Awkwafina, quien ahora interpreta a una mujer seria, un tanto neurótica y desencantada de la vida misma.

Esto es un gran cambio para la también cantante, pues ella es reconocida por ser una especialista en comedia.

Curiosamente, su interpretación llega a ser más destacable que cuando es la bromista del grupo, ya que muchos no toleran su estilo y este personaje con un humor más “negro” le da un aire fresco.

Eso sí, por mucho que se esfuerze Awkwafina en Quiz Lady, no está a la altura de Sandra Oh; sin embargo, no necesita ser un émulo de su “hermana”, al tener ella una propia esencia.

Quiz Lady (Disney)

Esto hace que la química entre ambas se dé naturalmente, lo cual te hace empatizar con el dúo, sobretodo si tienes hermanos o hermanas.

¿Quiz Lady vale la pena?

Siendo honestos, si no vez Quiz Lady en realidad no te pierdes de nada, es una historia ya muy vista y fuera de as protagonistas, no hay mucho a destacar.

Aún así, Quiz Lady es entretenida y te hará pasar un buen rato si decides darle un vistazo, aunque sea por curiosidad.

Las hermanas son muy divertidas e incluso tiernas, además de que hace una sútil crítica a la vida adulta contemporánea que hará que más de uno se identifique.

Además que Sandra Oh desatada y Awkafina contenida, es algo que no es algo que se vea todos los días.