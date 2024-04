Back to Black de Amy Winehouse es la película biográfica de la cantante británica protagonizada por Marisa Abela ya se ha estrenado en México.

Lo que ha hecho que resurja el interés sobre el significado Back to Black de Amy Winehouse, título que lleva su película.

Sin embargo, detrás de este nombre, Back to Black de Amy Winehouse es más que eso, pues se trata de quizás la canción más emblemática que dejó la cantante.

Back to Black, la película de Amy Winehouse, revela su primer tráiler y al elenco (Studio Canal)

Back to Black de Amy Winehouse, la canción que da nombre a su película

Back to Black de Amy Winehouse, es una de las canciones más icónicas del repertorio de la cantante que muriera a los 27 años en 2011; y que vuelve a resonar por ser el título de su película.

Película biográfica Back to Black de Amy Winehouse que ya se ha estrenado en salas de cine de México este 11 de abril de 2024.

Misma que nos remonta a Back to Black, uno de los principales temas del disco bajo este mismo nombre, publicado en 2006; y que fuera el segundo y último álbum de estudio que sacó Amy Winehouse.

Desde su lanzamiento Back to Black de Amy Winehouse se volvió en todo un éxito, pues esta canción no solo destacaba por el poderoso registro vocal de la cantante, sino, también por su mezcla de estilos como el jazz, el R&B y el soul.

Asimismo, es la canción que tal y como lo cuenta Mark Ronson -de 48 años- la cantante Amy Winehouse escribió en sólo 30 minutos , luego de que el productor le mostrará unos acordes de piano y batería para lo que sería hoy Back to Black.

Sin embargo, también por la letra Back to Black que abría paso a los sentimientos de Amy Winehouse.

Pues Back to Black de Amy Winehouse es una de las canciones más personales de la cantante en la cual se r efleja la angustia y el dolor que vivió tras la ruptura con su pareja Blake Fielder -de 41 años-.

¿Qué significa Back to Black de Amy Winehouse? La película ya se estrenó en México (Especial )

Con ello la letra de Back to Black de Amy Winehouse es:

He left no time to regret

Kept his dick wet

With his same old safe bet

Me and my head high

And my tears dry

Get on without my guy

You went back to what you knew

So far removed

From all that we went through

And I tread a troubled track

My odds are stacked

I’ll go back to black

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

I go back to us

I love you much

It’s not enough

You love blow and I love puff

And life is like a pipe

And I’m a tiny penny

Rolling up the walls inside

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

Black, black

Black, black

Black, black

Black

I go back to

I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to black

Mientras que la letra al español de Back to Black de Amy Winehouse dice:

Él no tuvo tiempo para arrepentirse

Siguió corriéndose

Con su vieja apuesta

Yo y mi cabeza en alto

Y mis lágrimas se secan

Sigo sin mi chico

Volviste a la que ya conocías

Tan lejos

De todo lo que pasamos

Yo sigo un camino peligroso

Mi suerte está en mi contra

Volveré al duelo

Solo nos despedimos con palabras

He muerto cien veces

Vuelves con ella y yo vuelvo a

Yo vuelvo a nosotros

Te amo mucho

Eso no alcanza

A ti te gusta aspirar y a mí me gusta fumar

Y la vida es como una pipa

Y yo soy un pequeño centavo rodando entre las paredes internas

Solo nos despedimos con palabras

He muerto cien veces

Vuelves con ella y yo vuelvo al

Solo nos despedimos con palabras

He muerto cien veces

Vuelves con ella y yo vuelvo al

Duelo

Duelo

Duelo

Duelo

Duelo

Duelo

Duelo

Vuelvo al

Vuelvo al

Solo nos despedimos con palabras

He muerto cien veces

Vuelves con ella y yo vuelvo al

Solo nos despedimos con palabras

He muerto cien veces

Vuelves con ella y yo vuelvo al duelo

¿Por qué la película de Amy Winehouse se titula Back to Black?

Tal y como te hemos contado la película de Amy Winehouse se titula Back to Black, debido a la misma canción de este mismo nombre.

Canción que Amy Winehouse bajo los sentimientos más oscuros, tras separarse de su pareja, lo que da un significado también para contar su vida.

Pues Back to Black, también se puede entender bajo la oscuridad del estilo de vida que llevó Amy Winehouse después de la separación.

Ya que durante ese tiempo Amy Winehouse volvió a la depresión y los excesos de drogas y alcohol, mismo que acabarían con la vida de la cantante.

Por lo que la película Back to Black cuenta eso mismo, la fama, gloria y lo oscuro que terminaron con Amy Winehouse.