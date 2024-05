Un lamentable suceso aconteció este fin de semana en una sala de cine, pues un boxeador profesional golpeó a un hombre que estaba violentando a una mujer.

De acuerdo a los reportes de las personas que se encontraban en el cine, un hombre violentó a una mujer durante toda la función, por lo que un boxeador profesional tuvo que intervenir.

El video de la pelea se compartió a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral por la inusual situación, pues en la sala se proyectaba la película Garfield: fuera de casa.

Horas después de la publicación del clip, se dio a conocer la identidad del pugilista, quien podría recibir un fuerte castigo, pues es considerado como arma blanca al ser un atleta que se dedica de manera profesional a un deporte de contacto.

¿Quién es el boxeador profesional que golpeó a un hombre en un cine?

Luego de la pelea en un cine de León, España, se reveló que uno de los involucrados es un boxeador profesional, quien por las normas de su deporte no puede golpear a civiles.

El personaje en cuestión es Antonio Barrul, boxeador profesional quien defendió a una mujer que estaba siendo violentada por su pareja en una sala de cine de España.

“Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo. Era un maltratador y había que frenarlo”, mencionó Antonio Barrul después del incidente.

En Leon, en el estreno de la película “Garfield”, ha pasado esto.



Según informan, el hombre de la chaqueta llevaba desde que empezó la película gritándole a su mujer, y la gente ya le había llamado la atención varias veces. Viendo que la situación seguía igual, el chico de… pic.twitter.com/MHZ1BzMbOj — ceciarmy (@ceciarmy) May 5, 2024

¿El boxeador Antonio Barrul será sancionado por golpear a un hombre en un cine?

Luego de que Antonio Barrul golpeó a un hombre en un cine de España, el boxeador debería enfrentar un severo castigo, pues está prohibido para los atletas de deportes de contacto agredir a los civiles.

Sin embargo, el boxeador Antonio Barrul no sería castigado, así lo afirmó la presidenta de la Federación de Castilla en un comunicado.

“Consideramos que sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse, aunque hablamos de un deportista super disciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar”, mencionó.