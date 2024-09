Aunque no son una inversión segura, Hollywood no quita el dedo del renglón con los videojuegos, confirmando la película de The Sims con Margot Robbie como productora.

Durante una conferencia reciente, EA confirmó la película de The Sims, la cual estará a cargo de Amazon y Vertigo Entertainment, la casa productora de Margot Robbie.

De acuerdo con Laura Miele, presidenta de EA Entertainment, este filme tiene como objetivo celebrar los 25 años de The Sims.

Por ello se buscó a las “potencias de Hollywood” para esta nueva etapa en la franquicia, dándole a los fans un producto que “inspirará a todas las generaciones de Simmers”.

Los Sims (Electronic Arts )

¿De que tratará la película de The Sims?

Quienes conozcan el juego, saben que no hay una trama como tal que se pueda adaptar para una película de The Sims.

Cada jugador tiene su experiencia personalizada en el título de EA, por lo que parece imposible hacer una película de The Sims en la manera tradicional.

De momento, solo se mencionó que se adaptará el concepto del juego a la gran pantalla, sin abordar más acerca de la posible trama del filme.

Junto a esto se confirmó a Kate Herron como directora, y Briony Redman como guionista; además de la ya mencionada Margot Robbie como la productora.

Margot Robbie (Marco Ugarte / AP)

¿Cuándo se estrenará la película de The Sims?

Lamentablemente, no se dio a conocer la posible fecha de estreno de la película de The Sims.

Sin embargo, se estima que la película de The Sims no llegará a cines, por lo menos, hasta 2026.

La razón es que el filme apenas está en una etapa de planeación, puesto que el guión no está escrito y no hay un elenco definido.

Además se debe de tomar en cuenta que Margot Robbie actualmente se encuentra metida en varios proyectos, no solo como actriz, también como productora.

Recordemos que está trabajando en la película de Monopoly, además de que varios reportes la ponen como parte del reboot de Piratas del Caribe.

Los Sims (EA)

Con información de BBC