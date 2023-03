El multiverso llegará a Deadpool 3, pues el actor Hugh Jackman revela que veremos otros Wolverine.

En el marco de la espera de la cinta Deadpool 3, el actor australiano Hugh Jackman -de 54 años de edad- le ha dado más hype a la próxima cinta de Marvel.

Luego de que en una entrevista para Le Parisien por su reciente papel en El hijo, el actor Hugh Jackman emocionó más a su fans en su regreso como Wolverine en Deadpool 3.

Pues el actor Hugh Jackman, nos dio un adelantó que podría darnos aún más ideas de lo que prepara junto a Ryan Reynolds -de 46 años de edad- para Deadpool 3 que llegara a cines en 2024.

Hugh Jackman como Wolverine traerá el multiverso Deadpool 3

Al parecer el regreso de Hugh Jackman como Wolverine traerá el multiverso Deadpool 3, así lo dejó ver el actor.

Luego de que el actor originario de Australia, Hugh Jackman adelantó que quizás veremos a dos Wolverine en Deadpool 3.

“Va a ser un doble papel. Ryan y yo somos amigos desde hace veinte años, nos divertimos mucho juntos. Vamos a rodar este verano”. Hugh Jackman

Respuesta de Hugh Jackman que ha hecho creer a los fans de Wolverine que se tratara de una variante de Lobezno en Deadpool 3.

Por lo que ese papel doble sería una de las tantas variantes existentes de Wolverine en el multiverso de Marvel.

Sin embargo, aún no está claro cómo sucederá, incluso se especula que los dos Wolverine serán variantes, pues hasta la historia de Logan, el personaje de Hugh Jackman murió.

¿Otro multiverso? Hugh Jackman revela que veremos otros Wolverine en Deadpool 3 (Especial)

¿Es posible el multiverso en Deadpool 3 con varios Wolverine con Hugh Jackman?

Pese a que Hugh Jackman nos dio a entender que Wolverine traerá el multiverso Deadpool 3, la pregunta es si es posible esto en la película del antihéroe.

A esto la realidad es que todo es posible, más cuando el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se ha metido de lleno en las narrativas multiversales.

Lo que hace que Deadpool 3 pueda integrarse a este mismo camino y así ver las diferentes versiones de Wolverine con Hugh Jackman.

Además, pese a que las cintas anteriores de los X-Men no forman parte del UCM, esto no quiere decir que sus personajes no se hagan presentes.

Basta recordar que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness se tuvo la participación del personaje de Charles Xavier.

Por lo que el actor Patrick Stewart -de 82 años de edad-, volvió con su personaje como el profesor Charles Xavier, sin embargo no fue el profesor X que se conoció en las películas de Fox, sino una variante gracias al multiverso.