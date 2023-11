¿Oso Intoxicado puede verse en streaming? La polémica película llega al catálogo de HBO Max en noviembre.

Mediante sus redes sociales, HBO Max dio a conocer los estrenos que tendrá para el mes de noviembre en su plataforma.

Uno de los estrenos que más llaman la atención de HBO Max es la película Oso Intoxicado (Cocaine Bear) de la directora Elizabeth Banks, de 49 años de edad.

La película Oso Intoxicado se estrenará en streaming de la mano de HBO Max en noviembre

Lanzada en cines el pasado mes de marzo 2023, Oso Intoxicado es una cinta de comedia negra que causó todo tipo de polémicas y comentarios del público cinéfilo.

La mezcla de humor, sangre, sus escenas y su particular trama, hicieron de Oso Intoxicado una película divertida con una crítica mixta.

El póster oficial de Oso Vicioso (@cocainebear / twitter )

Ahora, Oso Intoxicado llega al catálogo de HBO Max en noviembre, aún sin día de estreno confirmado.

Si no has tenido oportunidad de verla, no existe mejor opción que disfrutarla desde la comodidad de tu casa con HBO Max.

Se trata de una cinta que en sus 95 minutos de duración te hará pasar varios momentos divertidos.

Estrenos HBO Max noviembre (@HBOMaxLA / Twitter)

¿De qué trata la polémica película Oso Intoxicado que se estrena en HBO Max?

Oso Intoxicado pone en escena a un grupo de policías, delincuentes y adolescentes en un bosque de Georgia, en Estados Unidos.

Lugar donde un oso negro se volvió loco tras consumir varios kilos de cocaína que cayeron del avión de un narcotraficante.

Cabe señalar que Oso Intoxicado se basa en hecho reales ocurridos en 1985.

En ese año, Andrew C. Thornton III, un traficante convicto, lanzó una bolsa de cocaína de su aeronave al creer que no soportaría tanto peso.

Algunos días después, la policía de Georgia halló el cadáver de un oso en el Bosque Nacional Chattahoochee rodeado de varios paquetes de droga.

La investigación reveló que el oso había consumido 30 kilos de cocaína y había sufrido diversas afecciones por ingerir esas sustancias nocivas.

En su momento, el animal fue apodado como Pablo EskoBear, en alusión a Pablo Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes del momento, fundador de Cartel de Medellín.

Oso Intoxicado (Universal Pict)

No te pierdas Oso Intoxicado, ahora por streaming en HBO Max.