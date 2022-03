Oscar 2022: cómo votar en Twitter por los favoritos paso a paso

Los Oscar 2022 lanzaron una iniciativa para Twitter llamada “FanFavorite” donde la gente podía votar por su película favorita, tratando de atraer nueva audiencia e integrar una mayor dinámica en redes sociales.

Esta propuesta de los Oscar 2022 consistía en usar los hashtag #OscarsFanFavorite y #OscarsCheerMoment, en sus menciones para juntar votos para las películas que quisieran apoyar y no estuvieran nominadas.

La forma de votar en los Fan Favorite de los Oscar 2022 era la siguiente:

Ir a tu cuenta de Twitter.

Hacer una publicación con el hashtag #OscarsFanFavorite u #OscarsCheerMoment.

En esa misma publicación mencionando la película que apoyabas.

#OscarsFanFavorite servía para elegir una película.

#OscarsCheerMoment era para escoger una escena “épica” de un filme.

Votación Twitter Oscar 2022 (@TheAcademy)

Sin embargo, la votación no era tan abierta, había ciertas restricciones puestas por los Oscar 2022: Tenías que elegir películas que se hayan estrenado en cine y no podías votar más de 20 veces por día.

Lamentablemente, la votación de los Fan Favorite de los Oscar 2022 se cerró el pasado 3 de marzo; sin embargo, los hashtag siguen activos.

Aunque tu mención ya no será tomada en cuenta para los Oscar 2022 en este momento, puedes usar los hashtag para sumarte a la conversación.

¿Qué películas podrían llevarse el Fan Favorite de los Oscar 2022?

Antes de que se cerraran las votaciones en Twitter de #OscarsFanFavorite de los Oscar 2022, había un grupo de claras favoritas.

La primera, y que se mantuvo el frente por mucho tiempo, era ‘Cenicienta’ de Amazon Prime Video; apoyada por fans de Camila Cabello que la querían ver en los Oscar 2022.

Peleando el primer puesto estuvo ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder; que fue una especie de consolación de seguidores del director y DC, al no poder votar por ‘Liga de la Justicia’ para los Oscar 2022.

Cenicienta (Prime Video)

Después teníamos ‘Minamata’ de Johnny Depp, una protesta en contra de los Oscar 2022 y Hollywood de parte de fans del actor, por considerar injusto el trato que recibió tras su juicio contra Amber Heard.

Cobrando fuerza en los días previos al cierre, estaba ‘Spider-Man: No Way Home’; película que se esperaba se llevara fácil la votación de los Oscar 2022, aunque contó con mucha competencia.

Finalmente, en #OscarsCheerMoment sólo había dos claros contendientes, la reunión de Arañas en ‘Spider-Man: No Way Home’ y Flash retrocediendo en el tiempo de ‘Zack Snyder’s Justice League’.

Será hasta la noche del 27 de marzo cuando conozcamos el resultado de esta campaña de los Oscars 2022.