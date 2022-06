Sony anunció que se encuentran trabajando en una película live-action del popular anime y manga de ‘One Punch Man’, no sólo eso, el director será ni más ni menos que Justin Lin.

Así es, Justin Lin, conocido director de gran parte de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, tendrá a su cargo el traernos a la vida real a Saitama y demás personajes de ‘One Punch Man’.

Además, se confirmó que el guión de ‘One Punch Man’ será escrito por Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, quienes estuvieron a cargo de ‘Jumanji: The Next Level’ y ‘Venom’.

One Punch Man (Madhouse)

Fuera de esto, no se tiene más información acerca de la película de ‘One Punch Man’, cosas como la posible fecha de estreno o elenco aún son desconocidas.

No obstante, si el guión no tiene problemas, se espera que ‘One Punch Man’ se comience a filmar en 2023, con un posible lanzamiento para 2024 y 205.

Estaremos al pendiente de todo lo que surja alrededor de esta curiosa película live-action de ‘One Punch Man’.

Hay desconfianza por la adaptación de ‘One Punch Man’ al live-action

La noticia de la película live-action de ‘One Punch Man’ tomó por sorpresa a todo el mundo; además de que no fue algo agradable para los fans, principalmente.

Esto debido a que todo alrededor del proyecto de ‘One Punch Man’ luce cuestionable; desde el anuncio que el director será Justin Lin, responsable de las películas de ‘Rápidos y Furiosos’.

‘Rápidos y Furiosos’ es conocida por ser una saga con una baja calidad argumentativa, sobretodo en la etapa de Justin Lin; de ahí que no se confíe en él para ‘One Punch Man’.

A esto hay que agregar que los guionistas de ‘One Punch Man’ tampoco son de confianza para los fans, pues su trabajo en ‘Jumanji: The Next Level’ y sobretodo ‘Venom’, ha dejado mucho que desear.

Y claro, no podemos olvidar que Sony es la que está detrás del proyecto de ‘One Punch Man’, el estudio que recientemente nos ha traído cosas como ‘Morbius’ y ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

De hecho, muchos ya están dando por muerta a ‘One Punch Man’, aunque ni siquiera ha comenzado a filmarse.

Con información de Deadline.