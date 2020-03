'One Punch Man: A Hero Nobody Knows', buen inicio para Saitama en los videojuegos (Reseña)

'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' es un buen título tanto para fans de Saitama, como para aquellos que no conocen al poderoso héroe.

¿Cómo hacer un videojuego de un personaje que puede derrotar a sus enemigos con un sólo golpe? Esa es la pregunta que se debe de haber hecho la gente de Bandai-Namco al desarrollar 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows'. Saitama Bandai-Namco La respuesta fue muy simple, no uses a Saitama como protagonista; así, la desarrolladora nos trae un juego que si bien utiliza la mitología del famoso anime, nos pone al mando de un héroe desconocido , tal y como menciona su título. Puedes leer: Trollean a 'instagramer' que presumió estar en Río de Janeiro; era la CDMX Con esto, nos entrega una obra que aunque no es perfecta, sirve como una buena introducción a la franquicia; además de dar una buena cantidad de fan service a todos los seguidores de la serie. Conviértete en héroe Como mencionamos 'A Hero Nobody Knows' nos da la opción de usar un avatar propio, el cual se meterá de lleno a este mundo de héroes y villanos. La trama nos menciona que queremos formar parte de la Asociación de Héroes, por lo que deberemos de empezar desde 0. One Punch A Hero Nobody Knows gameplay Bandai-Namco Así, poco a poco conoceremos a todos los personajes, quienes nos irán entrenando en diversas formas a lo largo de la historia; obviamente, esta no tiene un peso real, pues no se desarrolla dentro de un arco específico de la franquicia. Podemos decir que nuestro rol más que nada es hacer diversas misiones alrededor del mapa , el cual está lleno de fan service; todo recuerda al anime en cuestión, desde los nombres y poderes, hasta los enemigos que enfrentamos. Pelea como en cualquier juego de anime Al ser este un juego de anime de Bandai-Namco, el sistema de batalla es el mismo que hemos visto en diversas ocasiones en sus obras, donde las peleas se desarrollan en un espacio semi-abierto y todo lo vemos en una perspectiva de tercera persona. Tenemos un botón para golpes rápidos, otro para golpes fuertes, salto, defensa y las combinaciones para hacer movimientos especiales; nada que no se haya visto en obras del estilo. One Punch A Hero Nobody Knows gameplay Bandai-Namco La diferencia radica en que los escenarios se ven afectados por distintos eventos a lo largo de la batalla, ya sea que recibamos un power up o que nos caiga un meteorito que reduzca considerablemente nuestra barra de vida. Recomendamos: El Fin del mundo sería el 13 de abril, día en que el asteroide Apofis pasará cerca de la Tierra Al finalizar cada batalla, recibiremos la clásica experiencia, tanto para nuestro personaje en general, como para el estilo de batalla (que podemos personalizar), así como para la "mejora de la ciudad", esto último sirve para abrir nuevas misiones secundarias y de historia. Misiones repetitivas y divertidas Para bien o para mal, las misiones llegan a ser repetitivas en exceso ; la gran mayoría se basa en entrar a una pelea en contra de uno o varios enemigos; aunque hay diversos personajes que te dan objetivos a realizar, en realidad la variaciones son mínimas. Curiosamente, el sistema de juego está tan bien realizado que nunca te aburres de pelear por enésima vez con el mismo monstruo; es algo curioso, pues por lo general las cosas suceden al revés en este tipo de juegos. Mapa One Punch Man A Hero Nobody Knows Bandai-Namco Gran parte de esto se debe a que tienes un sentimiento de logro cada que completas una misión, esto debido a que subes de rango y obtienes nuevas opciones de personalización, ya sea para tu personaje o para tu "casa"; además de desbloquear guerreros para el modo "VS". Sin olvidar que puedes establecer un vinculo fuerte con estos últimos cumpliendo sus encargos, lo que te servirá en las batallas, pues habrá ocasiones en que te ayuden; convirtiendo un duelo de uno contra uno, en algo de "3v3" o "3v1", por ejemplo. Estéticamente cumplidor A nivel estético, el juego cumple a secas ; con unas buenas gráficas, trabajo vocal, música y efectos de sonido, nada del otro mundo. Se agradece que Bandai-Namco mantenga el estilo cell shading, pues le da un realce que lo empata con la serie animada. One Punch A Hero Nobody Knows Bandai-Namco Sin embargo, debemos de señalar que el ver a dos personajes moviendo sólo los labios en diálogos, o con acciones limitadas en las cinemáticas, llega a ser cansado; sobretodo para aquellas personas que quieran pasar a la acción rápidamente. Otra cosa es que las voces en inglés son pésimas , afortunadamente tenemos la opción de audio en japonés; no te preocupes si no entiendes el idioma de los samurái, el juego también cuenta con la opción de subtítulos en español, lo que aumenta la inmersión para jugadores de habla hispana. 'One Punch Man' logra salir avante con su primer juego Si bien 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' sufre de varios males clásicos de los juegos de anime; al final del día estos pueden ser pasados por alto debido a que se trata del primer juego basado en esta franquicia. Bandai-Namco hace un buen trabajo con esta adaptación , sin ser nada sorprendente; digamos que cumplen cabalmente con el estándar de calidad que nos tienen acostumbrados para el género. Lee esto: Johnny Depp sería el nuevo Joker en The Batman Seas o no fan de Saitama y sus compañeros, esta obra es algo que merece tener una oportunidad, siendo perfecto para pasar un muy buen rato.