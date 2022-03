‘Noche de Fuego’, donde ver la película mexicana que finalmente no llegó a los Oscar 2022

A pesar de que los Oscar 2022 tienen grandes películas nominadas, muchas obras cinematográficas se quedaron en el camino. Ejemplo de esto fue ‘Noche de Fuego’.

El primer largometraje de ficción de la cineasta México-salvadoreña, Tatiana Huezo, no logró pasar el último filtró que impuso la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A pesar de que, Noche de fuego fue bien recibida por la crítica internacional en Cannes y San Sebastián, los Oscar 2022 decidieron no incluirla.

Cabe destacar que ‘Noche de Fuego’ competía en la terna a “Mejor Película Internacional” .

La cintas ‘Drive my Car’, ‘Lunana: A Yak in the Classroom’, ‘Fue la mano de Dios’, ‘Flee’ y ‘La peor persona del mundo’ fueron las que se lograron colar en los Oscar 2022.

Noche de Fuego, Tatiana Huezo (Fotografía tomada de video - Netflix)

¿De que trata ‘Noche de Fuego’? Película que no llegó a los premios Oscar 2022

‘Noche de Fuego’ nos lleva a un pequeño poblado en la Sierra que se encuentra asolado por la violencia que ejerce un cartel de la droga.

En ese lugar tres niñas intentan sobrevivir en un contexto demasiado hostil, donde la violencia es la regla.

‘Noche de Fuego’ está protagonizada por:

Giselle Barrera Sánchez

Mayra Batalla

Norma Pablo

Guillermo Villegas

Olivia Lagunas

Eileen Yañez

Alejandra Camacho

La propia Tatiana Huezo ha declarado que ‘Noche de Fuego’, la película que no llegó al Oscar 2022, es una historia que trata el tema de la amistad y la lealtad.

Asimismo, esta cineasta asegura que buscaba retratar el significado de ser mujer en un contexto de violencia como el que hay en nuestro país.

Cabe destacar que Tatiana Huezo ya había explorado este tipo de temáticas desde el género documental con sus obras fílmicas: ‘Tempestad’ y ‘El lugar más pequeño’.

¿Dónde se puede ver ‘Noche de Fuego?

La película ‘Noche de Fuego’, actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix .

Cualquier usuario con una suscripción a Netflix puede acceder a ‘Noche de Fuego’.

Si tú eres de las personas que no han podido ver ‘Noche de Fuego’ por alguna razón, ya sabes dónde encontrarla para disfrutar y reflexionar sobre la violencia que se vive en México.