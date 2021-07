La Purga: Creador tiene nueva idea para continuar con las secuelas

Las famosas películas de La Purga narran historias de acción y distopia estadounidense.

Desde el estreno de la primer película de La Purga, en el año 2013; hasta ahora en 2021 con el reciente estreno de La Purga Por Siempre (The Forever Purge), la secuela ha gozado de gran éxito.

Desde hace varios meses, habían surgido rumores acerca de que La Purga Por Siempre sería la última película de la saga.

Sin embargo, gracias al gran éxito obtenido de La Purga, varios fanáticos se han negado a creer que la historia vaya a llegar a su fin.

El guionista y creador de La Purga, James DeMonaco, se ha dado a conocer gracias a buen desempeño ideando las películas que hablan de un hipotético método de catarsis para la población.

Por su parte, James DeMonaco anunció durante una entrevista para el sitio web “Daily Dead” que si ha pensado en una próxima película para La Purga.

James DeMonaco explicó que, en un inicio, La Purga Por Siempre se había planeado para que fuera el final definitivo.

Sin embargo, hace pocos meses se despertó con una nueva idea.

“Hace cuatro meses, hubiera dicho: ‘Definitivamente, La Purga Por Siempre (The Forever Purge) es el final’. Pero luego me desperté hace tres meses y medio y pensé: ‘Oh, tengo una idea. Dios mío’. Fue un momento de ‘Oh, mierda’ como: ‘Oh, no sé si quiero otra idea’, pero la tenía.”

James DeMonaco