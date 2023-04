Con un muy querido personaje, la talentosa actriz Jolene Purdy se une al elenco de Lilo & Stitch live action que está produciendo Disney.

Poco a poco se están dando a conocer los nombres de los intérpretes que participarán en la nueva adaptación de Lilo & Stitch que realizará Dean Fleischer Camp.

Knight Edge Media reveló en exclusiva que Jolene Purdy- de 39 años de edad- colaborará en Lilo & Stitch, proyecto que ya comenzó su rodaje esta semana.

Además, dicho medio reporta que durante las próximos dos meses en la isla Oahu, en Hawái, se está filmado Lilo & Stitch live action bajo el título provisional “Bad Dog”.

Jolene Purdy, actriz que se une al elenco de Lilo & Stitch live action (@jojopurdy / Instagram)

Este es el querido personaje que interpretará Jolene Purdy en Lilo & Stitch live action

Jolene Purdy dará vida a la agente de servicios infantiles, la Sra. Kekoa, en la película de acción real: Lilo & Stitch.

La Sra. Kekoa es un personaje que llegará al live action de Lilo & Stitch para sustituir al amado Cobra Bubbles , que apareció en la cinta animada de 2022.

Y que como recordaremos, era el asistente social encargado de que Lilo viva felizmente junto a su hermana Nani.

Cobra Bubbles, personaje de Lilo & Stitch (Walt Disney Pictures)

De acuerdo con Knight Edge Media, el personaje de Jolene Purdy tiene esta descripción:

Una trabajadora social, una mujer práctica, amable y paciente que se comunica regularmente con Nani, de quien puede decir que está luchando por mantenerse a flote mientras cuida a su hermana menor. Sin embargo, no puede evitar alarmarse por lo que encuentra en la casa, desconcertada al pensar que la joven Lilo no está recibiendo la supervisión que necesita. Más tarde, la señora Kekoa no tiene más remedio que buscar una familia de acogida satisfactoria. Descripción del personaje de Jolen Purdy en Lilo & Stitch live action

Conocida por su trabajo en series como The White Lotus, WandaVision y Orange is the New Black, Jolene Purdy tendrá la responsabilidad de sustituir a Cobra Bubbles.

Esperemos que su probado talento haga olvidar a un personaje entrañable que en su momento contó con la voz del actor Irving “Ving” Rhames.

Jolene Purdy, actriz que se une al elenco de Lilo & Stitch live action (@jojopurdy / Instagram)

Kahiau Machado también se une al elenco de elenco de Lilo & Stitch live action

Además de la inclusión de Jolene Purdy como la Sra. Kekoa al elenco de elenco de Lilo & Stitch live action, Kahiau Machado figura en el reparto de la cinta.

Él será David Kawena,, el interés amoroso de Nani, que para esta cinta estará personificado por la actriz Sydney Agudong.

Kahiau Machado, actor que se une al elenco de Lilo & Stitch live action (@kahiaumachado / Instagram)

Con la filtración de Jolene Purdy y Kahiau Machado como parte del elenco de Lilo & Stitch live action, ya son estos los actores que se sabes estarán en la cinta: