Halloween: El final se presume será una de las mejores películas de terror del 2022 pero, lo que muchos no saben es que la saga no hubiera sido posible de no ser por Jake Gyllenhaal.

El próximo 13 de octubre del 2022 llega la tan esperada culminación -aparentemente- de la saga de Halloween con Jamie Lee Curtis de 53 años y de la cual aseguran, es la mejor película de terror del 2022.

Dirigida por David Gordon Green y protagonizada por Jamie Lee Curtis, ella contó para SFX Magazine que no estaría ahí de no ser por Jake Gyllenhaal de 41 años de edad.

Tal y como lo relató la actriz, ella no es la madrina de Jake Gyllenhaal pero ambos se asumen así debido a la cercanía de sus familias.

Así salvó Jake Gyllenhaal la saga de Halloween con Jamie Lee Curtis

A tan solo tres días del estreno de Halloween: El Final con Jamie Lee Curtis, la actriz relató cómo fue que Jake Gyllenhaal logró salvar la saga de terror.

Según contó Jamie Lee Curtis, Jake Gyllenhaal es un gran amigo de David Gordon Green. el director de la última trilogía de Halloween, saga creada por John Carpenter.

Y según Jamie Lee Curtis, en 2017 fue cuando recibió una llamada de Jake Gyllenhaal, quien le comentó que el director de Halloween deseaba hablar con ella sobre la nueva trilogía de Halloween.

Si bien ella había pensado que su participación en la saga de Halloween había terminado y no estaba especialmente contenta con sus últimas apariciones en Halloween II, H20: Halloween. Veinte años después y Halloween: Resurrection.

Y además ella consideraba que la saga se estaba debilitando, pero todo parece que tras la llamada de Jake Gyllenhaal y ser convencida por el actor de Ambulance, el nuevo libreto terminó por convencerla.

“Estaba sentada cuando sonó mi teléfono y era Jake Gyllenhaal. Descolgué y me dijo: ‘Oye Jame, mi amigo David Gordon Green quiere hablar contigo sobre una película de Halloween’. Eso fue en 2017, en verano. Lo último que pensé hace cinco años que estaría haciendo sería una película de Halloween y aquí estoy ahora, habiendo completado tres de ellas con un fantástico equipo de personas. No solo ha sido satisfactorio para mí personal y creativamente, sino que me ha lanzado a otro mundo” Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis en Halloween ( Blumhouse Productions)

Halloween es lo mejor que le ha pasado a Jamie Lee Curtis, según expresó

Luego de que se revelara que Jake Gyllenhaal fue parte fundamental para que la nueva trilogía de Halloween con Jamie Lee Curtis pudiera hacerse realidad, la actriz expresó que la saga de películas es lo mejor que le ha pasado.

Y es que la actriz de Halloween quien ha agradecido a Jake Gyllenhaal por convencerla de regresar a la saga de películas de terror, asegura que le abrió muchas puertas.

“Ahora tengo una vida creativa gracias a La noche de Halloween, y a su éxito. Estoy asociada con Jason Blum en Blumhouse, tengo una productora, he escrito una película de terror que voy a dirigir, voy a producir series de televisión, voy a comprar libros. No pensaba que fuera a hacer algo así hace cinco años” Jamie Lee Curtis