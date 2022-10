Guillermo del Toro dedica esta emotiva película a una persona muy querida, que ya murió y de esta manera recuerda que ella estuvo presente en su proceso de creación.

En el Festival de Cine de Londres se estrenó una de las películas más esperadas de Guillermo del Toro de 58 años de edad. El cineasta mexicano estuvo trabajando en este proyecto alrededor de 14 años.

Sin embargo la presentación de esta emotiva película, no fue como hubiera deseado Guillermo del Toro y es que sufrió la dolorosa pérdida de un ser querido y es por ello que decidió dedicarle su trabajo.

Tras una larga espera, Guillermo del Toro estrenó ‘Pinocchio’, su nuevo largometraje de animación, en el Festival de Cine de Londres.

Previo a la presentación de ‘Pinocchio’, Guillermo del Toro confesó que esta emotiva película se encontraba dedicada a una persona muy querida para él y que lamentablemente murió antes de su estreno.

Guillermo del Toro recordó a su mamá Guadalupe Gómez, quien acababa de morir y lamentablemente no pudo ver la presentación de ‘Pinocchio’.

Sin embargo Guillermo del Toro destacó que ‘Pinocchio’ era un proyecto muy especial para ella, por lo que no dudaba que ella también estuviera presente para verla por primera vez.

“Solo quiero decir que mi mamá acaba de morir y esta película era muy especial para ella y para mí. Esta no solo será la primera vez que verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros”

Durante un pequeño discurso antes de la presentación de ‘Pinocchio’, Guillermo del Toro recordó que se trata de un filme muy importante ya que lo unió a su mamá para toda la vida.

“Vi la película cuando era niño y es un filme que me unió con mi mamá para toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo de la manera en que yo lo hacía. Estaba un poco molesto con la gente que le pide a Pinocho que obedezca, así que quería hacer un largometraje sobre la desobediencia como virtud, y para decir que no deberías cambiar para ser amado”

Guillermo del Toro