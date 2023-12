Hace unas semanas nadie lo hubiera pensado; pero la gente de TOHO ha decidido postular a Godzilla Minus One a las nominaciones de los Premios Oscar 2024.

Esto demuestra lo confiados que están con Godzilla Minus One como para ir agresivos en su campaña para las nominaciones de los Premios Oscar 2024.

Sus intenciones las dejaron claras con un nuevo póster que trae la leyenda “For your consideration in all categoríes” (Para su consideración en todas las categorías).

TOHO no se quiso quedar corto y está postulando a su película en todo donde pueda entrar, desde Mejor Película, hasta Mejor Cinematografía; pasando por Mejor Actor y Mejor Actriz.

Godzilla Minus One nominaciones Premios Oscar 2024 (TOHO)

¿Godzilla Minus One puede llegar a los Premios Oscar 2024?

Lamentablemente parece tarde para que Godzilla Minus One haga algo por la causa de TOHO y los Premios Oscar 2024.

Hay que recordar que la Academia ya ha estado evaluando películas para los Premios Oscar 2024 desde septiembre y recientemente publicó la lista de finalistas en varias categorías.

Godzilla Minus One no figuraba en ninguna de estas (salvo una excepción), lo que significa que no estaba siendo considerada para ninguna nominación.

Por lo general los estudios mandan sus películas para que sean “consideradas” entre septiembre, octubre y noviembre, como parte de una campaña de promoción en la temporada de premios.

Si bien aún no se tienen a los nominados a los Premios Oscar 2023, en este momento hay pocas posibilidades de que Godzilla Minus One logre algo significativo.

Godzilla Minus One (TOHO)

Godzilla Minus One sí consiguió colarse en los finalistas a los Premios Oscar 2024

A pesar de que se inició tarde la campaña de promoción, Godzilla Minus One ya se había colado en las listas previas de nominaciones a los Premios Oscar 2024.

Godzilla Minus One está siendo tomada en cuenta a la categoría de Mejores Efectos Visuales al lado de Rebel Moon y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La lista completa es la siguiente:

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Dial of Destiny

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Napoleon

Poor Things

Rebel Moon Part 1

Society of the Snow

Across the Spider-Verse

Hay que mencionar que aún hay la posibilidad de que no sea nominada, pues es la lista preliminar antes de dar las nominaciones oficiales de los Premios Oscar 2024.

Será en enero cuando sepamos si Godzilla Minus One logra un hito en el mundo del cine o se queda fuera de la ceremonia.

Godzilla Menos Uno (TOHO)

Con información de X.