Tras el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, el de Charlie Cox como Daredevil y el de Andrew Garfield y Tibey Maguire al UCM, ambos como Peter Parker, ahora Finn Jones habla sobre su papel como Iron Fist.

En 2017, Netflix estrenaba la serie de Iron Fist, la cual cuenta la historia de Danny Rand, quien es entrenado por monjes guerreros y es capaz de invocar el Iron Fist.

Este mítico superhéroe fue interpretado por Finn Jones de 34 años desde el 2017 y hasta su cancelación en 2018; además del crossover en la miniserie de Defenders junto a Charlie Cox.

Y ahora que Marvel Studios ha recuperado los derechos de los personajes de Defenders y trajo de regreso al Daredevil de Charlie Cox y el Kingpin de Vincent D’Onofrio, ahora es Finn Jones quien habla sobre si se integrará al UCM como Iron Fist.

En una entrevista para Comic Book , Finn Jones habló sobre su personaje como Iron Fist y su posible regreso al Universo Cinematográfico.

El regreso de Charlie Cox como Daredevil ha puesto la interrogante sobre Marvel Studios y el posible regreso de los actores de las series de Marvel en Netflix, como Finn Jones como Iron Fist.

Y es que aunque el personaje de Iron Fist no fue el favorito de los fans, Finn Jones ha expresado su deseo de volver a interpretar a Danny Rand.

De hecho, Finn Jones dijo que le encantaría volver a ser Iron Fist y sugirió que podría hacerlo si es que Marvel lograra adaptar el cómic ‘ Héroes de Alquiler ’ para el UCM.

“Me encantaría seguir interpretando a ese personaje. Creo que hay mucho espacio para crecer. Personalmente, me encantaría ver esa reintroducción del personaje en algo como una serie de ‘Héroes de Alquiler’. Creo que esa sería una manera dinámica y divertida de volver a presentar a esos personajes. Me encantó trabajar con Mike Colter y disfruté mucho la química en pantalla entre Danny y Luke. Es una oportunidad creativa muy interesante para esa serie. Me encantaría retomarlo y seguir hacia delante con el personaje para hacer la mejor versión posible de Iron Fist.”

Finn Jones