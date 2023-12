Si bien 2023 pudo ser un tanto decepcionante en la taquilla, los estrenos de películas 2024 podría regresarle un poco la magia al denominado “séptimo arte”.

De acuerdo con una lista filtrada en X de los estrenos de películas 2024, habrá una buena cantidad de obras que podría volver a llenar los cines el siguiente año.

Habría de todo, desde las ya clásicas películas de superhéroes, hasta ciencia ficción y dramas basados en hechos históricos.

Todo estos para que te des una idea de lo que podrías esperar los próximos 12 meses, si no sucede nada extraño como paso en este 2023.

Furiosa (Warner Bros. Discovery)

¿Cuáles serían los estrenos de películas 2024?

Según la lista que se filtró en X, los estrenos de películas 2024 serían los siguientes:

Chicas Pesadas

Furiosa

Deadpool 3

El Reino del Planeta de los Simios

Wicked

Joker 2

Garfield

Kung Fu Panda 4

Lilo & Stitch (live action)

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Mufasa

Nosferatu

Madame Web

Intensamente 2

Gladiador 2

BRZRKR

Maxxxine

Beetlejuice 2

Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma

Dune 2

Hay que mencionar que al ser una filtración, la lista no está completa y puede tener varias inconsistencias con anuncios posteriores o previos.

Por ejemplo, no menciona a Kraven ni Godzilla x Kong, dos estrenos de películas 2024 bastante anticipados.

Dogpool será el nuevo personaje de Deadpool 3

No muchos creen en la lista de estrenos de películas 2024

Si bien en la lista filtrada de estrenos de películas 2024 hay varios títulos confirmados, en realidad no parece ser muy confiable.

Mucha gente está desconfiando de la lista de estrenos de películas 2024 por varias razones.

En primer lugar porque no está completa; ya mencionamos que no cita a estrenos esperados como Godzilla x Kong, que incluso liberó su más reciente tráiler hace poco.

También por el hecho de que da información falsa, pues Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ya se anunció como retraso indefinido.

De hecho, la misma Sony y gente del staff de Across the Spider-Verse señalaron que no han empezado a trabajar en la película, lo que indica que por lo menos tardará otro año en llegar.

Además no olvidemos lo sucedido con la huelga en Hollywood, cuyas reminiscencias podrían afectar las fechas de estrenos de películas 2024.