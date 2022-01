¿Está The Green Knight en Netflix? Te decimos dónde ver la película de Dave Patel

The Green Knight es la nueva película dirigida por el cineasta David Lowery, quien es también conocido por dirigir ‘Historia de fantasmas’ y que podrá verse en servicios de streaming, ¿Netflix estará incluido?

En esta ocasión, The Green Knight se ha colocado como uno de los estrenos más esperados e incluso ha sido nominado a los Premios Gotham como Mejor Película y Mejor Guión.

The Green Knight se estrenó a mediados del año 2021 en Estados Unidos y a México llegará por servicio de streaming pero ¿está disponible en Netflix?

¿Donde ver The Green Knight?

La nueva película protagonizada por Dave Patel, The Green Knight es la nueva sensación del cine independiente que ha llegado a México a través de los servicios de streaming pero ¿dónde puede verse?.

De momento, The Green Knight no se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, pero sí lo está en Amazon Prime Video , la cual llegará el 21 de enero del 2022 por lo que podrá verse desde ahí.

Sin embargo, The Green Knight podrá ya sea alquilarse o comprarse; la primer opción tiene un costo de 60 pesos mientras que, la segunda costará 149 pesos.

No se sabe si The Green Knight llegará a las salas de cine, pues todo dependerá de la distribuidora Diamond Films pues, aunque sí la tenía en su catálogo de estrenos del 2021, no se ha definido una fecha.

The Green Knight en Amazon Prime Video (Amazon Prime Video)

¿De qué trata The Green Knight?

The Green Knight es la nueva película protagonizada por Dave Patel y es una adaptación moderna del poema del siglo XIV ‘Sir Gawain and the Green Knight’ de un autor desconocido que no estará en Netflix de momento pero su en Amazon Prime video.

En la historia de The Green Knight, el caballero de la mesa redonda, Sir Gawain, decide participar en un juego misterioso del Caballero Verde, quien es un forastero de piel verde que desafía a los caballeros.

Sir Gawain, sobrino del rey Arturo acepta el desafío de atacar por la espalda y recibir un impacto de igual magnitud el siguiente año.