Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (o Calabozos & Dragones: Honor Entre Ladrones) presentó un nuevo tráiler el cual muestra la fecha de estreno en México.

El tráiler de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves también nos deja ver un poco más de cada uno de los personajes que integrarán la película.

Por lo que se muestra, se tratará de replicar una partida del conocido juego de rol, con los héroes arquetípicos de este; como son el Bardo, el Ladrón, la Arquera o la Bárbara.

Quienes serán los encargados de embarcarse en la aventura de recuperar una legendaria reliquia antigua, topándose con la gente equivocada en el camino.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves se estrenará en México el 30 de marzo de 2023.

Dungeons & Dragons es la apuesta fuerte de Paramount para inicios de 2023

Luego de tener un gran 2022, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves llega como la apuesta fuerte de Paramount para este inicio de 2023, junto con Scream VI.

Es por ello que el estudio ha invertido bastante en la promoción de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, sobretodo porque se trata de una película de una franquicia un tanto desconocida.

Aunque Calabozos & Dragones tiene una amplia base de jugadores en todo el mundo, al final del día es un nicho muy reducido.

Esto, comparado al de otros medios como los videojuegos o cómics.

Aún así, Paramount le tiene bastante fe al proyecto, al grado que ya se rumora una serie live-action derivada, algo como lo que sucedió con Sonic.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (Paramount)

Dungeons & Dragons tratará de reparar lo ocurrido con las otras adaptaciones a cine

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves no es la primera película del juego de rol; de hecho, se trata de la cuarta, aunque estos proyectos no están relacionados.

La primera película de Dungeons & Dragons salió en el año 2000, siendo un total fracaso que ni siquiera pudo recuperar los 45 mdd de presupuesto.

Aún así, Warner Bros. y Zinc Entertaiment decidieron hacer otras dos películas, las cuales salieron en televisión y video; siendo producciones de un presupuesto aún más bajo que el filme original.

Ninguna de estas adaptaciones tuvo un impacto en el público, por lo que ahora se espera que las cosas sean diferentes con el proyecto de Paramount.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (Paramount)

Con información de Paramount