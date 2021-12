Daniel Radcliffe se enamoró de Helena Bonham Carter durante ‘Harry Potter’, así lo confesó el actor para el especial ‘Return To Hogwarts’ que estrenará HBO Max el 1º de enero.

Luego de que hace unos días se hablará sobre el enamoramiento que Emma Watson tuvo por su compañero Tom Felton, ambas estrellas de ‘Harry Potter’.

Daniel Radcliffe y Helena Bonham Carter (HBO Max)

Es el actor británico, Daniel Radcliffe, quien ha revelado el profundo amor que sintió por Helena Bonham Carter, actriz quien diera vida al personaje de Bellatrix Lestrange.

En donde al parecer Daniel Radcliffe le confesó su amor en una romántica carta que le entregó personalmente a Helena Bonham Carter, y que envió al terminar las grabaciones:

“Querida HBC. Ha sido un placer ser tu co estrella y tu portavasos, porque de hecho te acabé sosteniendo el café varias veces. De verdad te quiero y ojalá hubiera nacido 10 años antes para haber podido tener una oportunidad contigo” Daniel Radcliffe.

Pese a que Helena Bonham Carter es 23 años mayor que el protagonista de ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe.

Esto no fue impedimento para que el actor británico viviera uno de los sentimientos más puro a su corta edad y como todo un valiente ‘Harry Potter’ le confesara a su ‘crush’ su amor.

Daniel Radcliffe se enamoró de varias compañeras de ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe se enamoró y sintió mariposas en el estómago por más de una compañera durante las grabaciones de la saga de ‘Harry Potter’.

Daniel Radcliffe confesó haber estado enamorado de Helena Bonham Carter durante ‘Harry Potter’, pero además, muchas de sus primeras experiencias románticas tuvieron lugar durante el rodaje de ‘Harry Potter’.

“Éramos todos unos adolescentes hormonales, así que cuando en El Cáliz de Fuego trajeron a un montón de gente nueva para el Torneo de los Tres Magos que era intencionalmente guapa, pues…” Daniel Radcliffe.

Incluso, Daniel Radcliffe reconoció que su primer beso como todo un adolescente hormonal fue en ‘Harry Potter’.

Aunque no reveló el nombre con quién salió exactamente durante el rodaje de la saga.

“Cada parte de mi vida está conectada con Harry Potter. Mi primer beso está relacionado con alguien de aquí. Mis primeras novias fueron aquí” Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe, también admitió que durante la grabación de ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ fue donde el reparto juvenil tuvo las hormonas más alborotadas.

En donde hasta Mattew Lewis, Neville Longbottom en la saga, afirmó que “ hubo flechazos y la gente salía con otros y rompía igual que en el colegio”.