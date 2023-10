La película Radical con Eugenio Derbez ya tiene fecha de estreno en México, este será el día en que podrás verla en Cinépolis y Cinemex.

Radical es la nueva película de Eugenio Derbez, si la misma que la crítica de Rotten Tomatoes ama con calificación casi perfecta, con un 93% de aceptación.

Y que pronto llegará a las salas de cine en México con un estreno que no puedes perderte en Cinépolis y Cinemex.

La película Radical de Eugenio Derbez -de 62 años de edad- está a nada de estrenarse en Cinépolis y Cinemex.

Y por lo que desde ya puedes comprar tus boletos en Cinépolis y Cinemex para disfrutar del estreno de la película Radical de Eugenio Derbez.

Ya que el estreno de la película Radical de Eugenio Derbez está programado para el día de mañana jueves 19 de octubre 2023 en Cinépolis y Cinemex.

¿De qué trata Radical de Eugenio Derbez? Cinépolis y Cinemex no da su sinopsis

Si aún no sabes de qué trata la película Radical de Eugenio Derbez, no te preocupes pues Cinépolis y Cinemex no dan su sinopsis:

“Los alumnos de la Primaria José Urbina López en Matamoros fueron evaluados como los peores estudiantes de México; su mundo está lleno de dificultades y en las aulas no encuentran oportunidades. Sin embargo, cuando llega un nuevo maestro (Eugenio Derbez) con un método radicalmente distinto, los alumnos aprenden a creer en ellos mismos y a liberar su potencial” Sinopsis de Radical

Asimismo, otro de los detalles que no deberás dejar pasar sobre la película Radical de Eugenio Derbez es que su historia está basada en una historia real.

Este es el elenco de Radical, película que se estrena el 19 de octubre en Cinépolis y Cinemex

Cinépolis y Cinemex estrena el 19 de octubre, Radical, película que promete y que cuenta con un gran reparto integrado por los actores:

Eugenio Derbez

Daniel Haddad de 43 años de edad

Gilberto Barraza (se desconoce su edad)

Jennifer Trejo (se desconoce su edad)

Mia Fernanda Solís (se desconoce su edad)

Danilo Guardiola (se desconoce su edad)

Enoc Leaño de 54 años de edad

Ana Nolasco de 17 años de edad

Eugenio Derbez aprovecha las lágrimas de Aislinn Derbez para promocionar su película Radical

Ante la premiere de Radical en México, el actor Eugenio Derbez estuvo acompañado de su hija Aislinn Derbez -de 37 años de edad- momento que el actor aprovechó para promocionar su película.

Debido a las lágrimas de Aislinn Derbez tras ver Radical, pues al igual que la crítica de Rotten Tomatoes quienes amaron la película de su padre Eugenio Derbez no pudo evitar el sentimentalismo.

Mismo que Eugenio Derbez aprovechó para promocionar Radical, así como agradeció a Aislinn Derbez por acompañarlo en este momento tan especial-