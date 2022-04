‘Crimes of the Future’, la nueva película de David Cronenberg, estrenó su primer tráiler, el cual deja bastantes preguntas acerca de lo que veremos en pantalla.

Además, ‘Crimes of the Future’ no tiene empacho en presentar a su elenco multiestelar, encabezado por Kristen Stewart y Viggo Mortensen, quienes tendrán roles importantes.

Tampoco podemos olvidar a Léa Seydoux, quien también compartirá créditos con los anteriormente mencionados en ‘Crimes of the Future’.

‘Crimes of the Future’ apunta a ser otra obra de culto de David Cronenberg, explorando los límites de la humanidad y su obsesión con encontrar la perfección física.

Algo que David Cronenberg ha explorado en otros filmes como ‘La Mosca’; por lo que vemos en el tráiler, todo indica que seguirá por el mismo camino en ‘Crimes of the Future’.

Además de Kristen Stewart, Viggo Mortensen y Léa Seydoux, ‘Crimes of the Future’ estará protagonizada por Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty y Denise Capezza.

¿De qué tratará ‘Crimes of the Future’?

‘Crimes of the Future’ nos pondrá en un futuro distante, donde Saul Tenser (Viggo Mortensen), muestra a manera de entretenimiento, la manera en que modifican sus órganos.

Todo ayudado de Caprice (Léa Seydoux), su fiel asistente; sin embargo, su actuación es seguida muy de cerca por Timlin (Kristen Stewart), una investigadora.

‘Crimes of the Future’ seguirá de cerca la historia de los tres, quienes se ven envueltos en una polémica de tráfico de órganos, además de ser perseguidos por un grupo clandestino.

Crimes of the Future (NEON)

De acuerdo con David Cronenberg, ‘Crimes of the Future’ mostrará la obsesión humana por alcanzar el siguiente nivel de evolución, aunque para lograrlo se tengan que usar métodos artificiales.

‘Crimes of the Future’ abordará el tema desde el punto de vista de la ciencia ficción, algo clásico en el estilo de David Cronenberg, quien busca presentar estos temas en su filmografía.

‘Crimes of the Future’ se estrenará en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2022; su lanzamiento comercial será hasta junio de este mismo año.

Con información de IGN.