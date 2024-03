Confirman reboot de Piratas del Caribe para su sexta entrega ¿con Johnny Depp? Esto es lo que sabemos.

Tal y como recoge ComicBoock durante una entrevista al productor de Piratas del Caribe, ha confirmado que habrá un reboot.

Sin embargo, la noticia del reboot de Piratas del Caribe ya ha provocado dudas entre los usuarios preguntándose si es que tal vez Johnny Depp -de 60 años de edad- estará de regreso.

El reboot de Piratas del Caribe incluiría nuevos personajes, pero sin Johnny Depp

Durante una entrevista con Jerry Bruckheimer, productor de películas como Top Gun y Piratas del Caribe, confirmó que habrá un reboot de esta última.

“Vamos a reiniciar Piratas del Caribe, para que sea más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores” Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe

Esto confirma que no solo el reboot de Piratas del Caribe se hará realidad, sino que traerá nuevos personajes, es decir sin Johnny Depp como Jack Sparrow.

Por ende, Johnny Depp no estaría involucrado en esta nueva entrega de Piratas del Caribe, al menos es lo que se ha dejado en claro.

Y aunque hace unos meses se habló sobre un reboot de Piratas del Caribe con Margot Robbie, no se confirmó si es la idea que tienen en mente o quedará descartada.

Cabe recordar que ya han pasado 7 años desde que se estrenó la última película de Piratas del Caribe.

Johnny Depp como Jack Sparrow en Piratas del Caribe (Internet.)

El director de Piratas del Caribe podría ser el mismo de The Last of Us

Durante la entrevista al productor de Piratas del Caribe y tras confirmar que la sexta entrega de la saga sería un reinicio posiblemente sin Johnny Depp, también se especuló sobre el director.

Pues aunque no quedó confirmado, todo apunta a que Craig Mazin, showrunner de The Last of Us sería quien manejaría el reboot de Piratas del Caribe.

Y aunque la producción del reboot de Piratas del Caribe estaba programada para comenzar desde hace tiempo, la huelga de actores y guionistas retrasó los planes.

De momento no hay más detalles sobre el reboot de Piratas del Caribe, por lo que habrá que esperar un tiempo para conocer cuál será la nueva historia y personajes que tendrán sin Johnny Depp.