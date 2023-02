Esta modesta película fue odiada por la crítica, pero en Netflix es de las más amadas a nivel mundial y no te la puedes perder.

Hay películas que no logran tener buena recepción al momento de su estreno mundial pero que alcanzan gran popularidad cuando se incorporan en las plataformas de streaming.

Tal es el caso de ‘Venganza’ (Army of One), película que se estrenó en 2020 y que no consiguió satisfacer a la crítica e incluso recibió comentarios negativos.

Sin embargo, esta película de bajo presupuesto ha logrado tener un gran éxito tras su estreno en Netflix, conoce porque ha logrado popularidad colocándose entre las más amadas a nivel mundial.

‘Venganza’ (Army of One) (Tomada de Video )

Pese a las malas críticas, ‘Venganza’ (Army of One) es todo un éxito en Netflix

A más dos años de su estreno, ‘Venganza’ (Army of One) ha alcanzado gran popularidad en Netflix, convirtiéndose en una de las más amadas a nivel mundial.

Con un bajo presupuesto, Stephen Durham fue el encargado de realizar a ‘Venganza’ (Army of One). Está película de acción tuvo la participación de los actores:

Ellen Hollman

Matt Passmore

Geraldine Singer

Stephen Dunlevy

Kendra Carelli

Gary Kasper

Cameron Bowen

Jacob Hobbs

Barry Hanley

Casey Hendershot

Aviel Ayoung

Cuando llegó a la pantalla, ‘Venganza’ recibió un puntaje de 4.5 en IMDb y un desaprobado rotundo en Rotten Tomatoes.

‘Venganza’ (Army of One) (Tomada de Video )

¿De qué trata ‘Venganza’ (Army of One), película que se ha convertido un éxito en Netflix?

‘Venganza’ (Army of One) cuenta la historia de Brenner Baker, una mujer que integra las Fuerzas Especiales y que se ve inmersa en un contexto donde opera un cartel narco.

Tras matar a su esposo, el cartel del narco conocerá el dolor y rencor de Brenner Baker. Este grupo pensó que estaba muerta, pero pronto conocerán la venganza de esta mujer.

Pese a las críticas que recibió en su estreno se ha convertido en la quinta película más vista de Netflix en todo el mundo.

Pero en varios países se ha ubicado como la película más elegida por los suscriptores durante los últimos días, de esta manera Netflix ha logrado resucitar a la película ‘Venganza’ (Army of One).