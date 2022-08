Christina Ricci se avergüenza de haber participado en Gasparín por este curioso motivo

Hoy a sus 42 años de edad la actriz Christina Ricci confiesa sentirse avergonzada de haber participado en Gasparín por este curioso motivo.

Sin duda la película de Gasparín de 1995 se ha convertido en todo un clásico infantil, pues se trata de la cinta basada en el fantasma más amigable de la televisión.

Cinta que además de ser un parteaguas de los clásicos de los noventa, también fue parte importante de la carrera de la actriz Christina Ricci quien comenzó en el cine a muy corta edad y que es recordada como Merlina en Los Locos Adams.

Por lo que con 15 años y ya con una carrera bien asentada en Hollywood, la actriz Christina Ricci fue la elegida para protagonizar Gasparín.

Película que fue bien aceptada en ese tiempo y hoy un clásico, pese a esto Christina Ricci hizo reveladoras confesiones.

Con un “Estoy terrible en ella” es como la actriz Christina Ricci dice sentir vergüenza por haber participado en Gasparín.

A través de una entrevista para el podcast de Marc Maron WTF, la actriz Christina Ricci habló de recordar con cariño la película de Gasparín, aunque no de su actuación.

Pues en opinión de la propia Christina Ricci es “terrible” actuando en Gasparín:

A esto la actriz Christina Ricci explica que durante ese tiempo ella no pasaba la mejor época de su vida pues era una adolescente, además de que sus compañeros actores eran mayores que ella.

Por lo que para Christina Ricci esto era una gran diferencia en la calidad de su actuación con actores mucho más experimentados.

“Pasaban muchas cosas en mi vida. Todo fue muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, para decirte la verdad. Vergonzosamente, no creo que me esforcé tanto como debería”.

Christina Ricci