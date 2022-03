Chris Hermsworth será el villano principal de la película Mad Max: Furiosa

La nueva película de ‘Mad Max’ se estrenará en algún momento del 2024. Todavía se continuan eligiendo a los actores que aparecerán en la precuela del emblemático personaje de Furiosa.

La información se dio a conocer en el libro de Kyle Buchanan, autor del ‘Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road’.

Mad Max (‏@pillelo)

La decisión vino de parte de P.J Voeten, asistente del director, George Miller.

P.J Voeten: “George miró a Chris (Hemsworth) al principio de forma cortes y después se enamoro de la idea. El va a jugar un papel de enemigo, del tipo vilano principal. Desafortunadamente tenemos que encontrar a todos los otros personajes que ya no aparecen más: un nuevo Immortan, un nuevo Bullet Farmer y otros

¿Cuáles otros actores participarán en el film?

De acuerdo con Kyle, Chris Hermsworth no interpretaría a un villano ya visto en las secuelas, sino que sería un villano original. George Miller, será el director de en esta precuela de ‘Mad Max: Furiosa’.

Ahora con este camino ya escrito para Chris Hermsworth ahora faltaría definir a los otros personajes que se enfrentarán contra el villano. Entre los elegidos quienes participarán en la precuela ‘Mad Max: Furiosa’ se encuentra Anya Taylor-Joy.

Al parecer la adición del actor de Marvel al cast aumentaría las expectativas de los fanáticos de la franquicia y la llevaría a otro nivel.

¿Hay más de Mad Max?

Debido al éxito que tiene la franquicia de ‘Mad Max’, Warner Bros estaría pensando en realizar nuevos proyectos. Para George Miller llevar a cabo esto fue una tarea bastante dificil y por ello decidió avanzar con el proyecto de la precuela.

Cabe recordar que el actor que interpretó al villano Immortan Joe falleció en 2020 y su papel no será sustituido por algún otro actor. La nueva película nos contaría el origen de Furiosa y nos dejaría ver una historia del personaje nunca mostrada.

La película de ‘Mad Max: furia en el camino’, se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming de Warner Bros ‘HBO Max’.

La primera cinta de `Mad Max: El guerrero de la carretera’ fue estrenada en 1979 y la franquicia continuó vigente hasta con un videojuego llamado `Mad Max’ que narra los acontecimientos de la película y añade nuevos elementos.

Los filmes originales de ‘Mad Max’ se pueden disfrutar dentro de HBO. Hasta el momento se desconoce cuándo llegará el trailer de la nueva cinta ‘Mad Max: Furiosa’, pero los fans están ansiosos por ver al personaje.