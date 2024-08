Bambi: The Reckoning, la película de terror ha revelado el primer póster de su película y muestra a sus personajes del Poohniverse.

A través de sus redes sociales oficiales, se ha revelado el primer póster oficial de la nueva película de terror Bambi: The Reckoning, perteneciente al Poohvnierse.

Siendo Bambi: The Reckoning la próxima película independiente de terror slasher, la cual será dirigida por Dan Allen, siendo la tercera película de Twisted Childhood Universe (TCU).

Así se ve el poster de Bambi: The Reckoning

Además, en este primer póster de Bambi: The Reckoning se puede ver al elenco que estará participando en esta película de terror independiente.

Siendo esta la reinvención del clásico infantil, tal y como ocurrió con Winnie the Pooh y sus dos entregas de terror.

Formando parte del llamado Poohniverse, Bambi: The Reckoning contará la historia del ciervo pero que, ahora buscará dañar a la gente tras un accidente de auto.

Por lo que ahora en Bambi: The Reckoning, siendo parte del Poohniverse, se convertirá en un ciervo homicida, según la sinopsis oficial de Jagged Edge Productions.

¿Cuándo se estrena Bambi: The Reckoning?

Tal y como se revela en el póster oficial, se espera que Bambi: The Reckoning se estrene en 2025, aunque no se dio la fecha exacta pero si parte de su elenco, el cual incluirá:

Roxanne McKee de 43 años de edad

Tom Mulheron de edad desconocida

Nicola Wright de 64 años de edad

Samira Mighty de 28 años de edad

Russell Geoffrey Banks de 42 años de edad

Alex Cooke de edad desconocida

Catherine Adams de edad desconocida

Joseph Greenwood de edad desconocida

Y al igual que lo hicieron con las películas de Winnie the Pooh, es probable que Bambi: The Reckoning llegue a México a través de Cinemex Distribución.