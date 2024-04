El nuevo tráiler de Bambi: The Reckoning, la película de terror inspirada en el personaje de Disney, ya salió y ha revelado varios detalles.

Desde que salió la película de terror de Winnie the Pooh: Blood and Honey, se planteó el hacer todo un universo en torno a versiones oscuras de personajes clásicos.

Y ahora ha llegado el estreno del primer tráiler de Bambi: The Reckoning, una versión en donde el venadito de Disney protagonizará una cinta de terror slasher.

¿De qué trata Bambi: The Reckoning? Esto revela el tráiler

Tal y como se reveló, se ha estrenado el tráiler de la nueva película de terror Bambi: The Reckoning, la cual será parte del universo de Winnie the Pooh: Blood and Honey llamado el Pooniverse.

Tal y como muestran en el tráiler de Bambi: The Reckoning y en la sinopsis oficial, Bambi comenzará a tomar venganza con los cazadores que mataron a su madre.

Además, en Bambi: The Reckoning una madre y su hijo se verán envueltos en un accidente automovilístico.

Pero descubrirán que son perseguidos por “una máquina de matar” llamada Bambi, siendo esta una adaptación de terror del cuento escrito por Felix Salten en 1923.

De momento no hay una fecha para el estreno de Bambi: The Reckoning, ya que solo dice “próximamente” en el estreno del tráiler.

Pero se espera que Bambi: The Reckoning llegue a los cines después de la secuela de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Antes de Bambi: The Reckoning, Winnie the Pooh: Blood and Honey tendrá segunda y tercera parte

Como ya se reveló, la nueva película de terror Bambi: The Reckoning que involucra al ciervo que todos recuerdan en la cinta animada de Disney de 1942, llegara proximamente.

Siendo Bambi: The Reckoning parte del llamado Poohniverse originado de la película Winnie the Pooh: Blood and Honey.

De hecho, el próximo 18 de abril llegará a los cines la secuela de Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 y ya se confirmó una tercera entrega.

Por ahora, muchos ya esperan el estreno de la secuela al haber obtenido una buena calificación en Rotten Tomatoes comparándola con la primera entrega.

Y posteriormente, se espera que llegue Bambi: The Reckoning, que formará parte de este mismo universo.