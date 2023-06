Parece que ‘El Muerto’ no da una, luego de rumores de su posible cancelación y que Sony quitara su fecha de lanzamiento, ahora se sabe que Bad Bunny abandonó el proyecto.

De acuerdo a medios como One Take News y Coming Soon, Bad Bunny dejó a ‘El Muerto’ hace ya varios días, siendo esta la razón de que se suspendiera su estreno.

Supuestamente, el cantante decidió dar un paso de lado con la película, debido a su apretada agenda actual con su tour y otros proyectos ya confirmados con antelación.

No se sabe si Bad Bunny se mantendrá como productor de la película, o ha decidido cortar toda su relación con el filme de Sony.

Bad Bunny será 'El Muerto', personaje de Marvel (Especial )

Sony ha estaría buscando un reemplazo para Bad Bunny en ‘El Muerto’

La salida de Bad Bunny de ‘El Muerto’ no es cualquier cosa, pues el cantante era el protagonista de la película; lo cual ha mandado toda la producción al punto de inicio nuevamente.

Aún así Sony no se rendiría con la película de ‘El Muerto’, pues la mantiene activa al grado que ya busca un posible reemplazo para Bad Bunny.

De momento no hay detalles de quién tomaría el rol protagónico; sin embargo, dado que no hay una fecha de estreno, Sony puede tomarse las cosas con relativa calma.

Además no olvidemos que la Huelga de Escritores de Hollywood ha parado casi toda la producción de películas y series, por lo que de momento toda la industria se encuentra en un punto muerto.

'El Muerto' vs Spider-Man (Marvel Comics )

Bad Bunny no tiene planes en cine tras ‘El Muerto’

Está claro que Bad Bunny quiere dar el salto al cine de manera oficial tras sus cameos en Rápidos y Furiosos 9 y Tren Bala, por ello aceptó el papel de ‘El Muerto’.

En teoría ‘El Muerto’ iba a ser la película que catapultaría a Bad Bunny a los planos estelares; sin embargo, eso no sucedió al final.

Con su salida de el filme de Sony, la carrera del cantante en el cine ha quedado truncada de momento, pues no tiene planes de participar en otra película, por lo menos en los próximos dos años.

No dudamos que lo vuelva a intentar en el futuro o que un estudio lo llame, pues es una de las estrellas más rentables actualmente; pero de momento sigue enfocado en la música y la WWE.

Bad Bunny, cantante. (Chris Pizzello / Invision/AP)

Con información de One Take News y Coming Soon.