All Of Those Voices, el documental de Louis Tomlinson, se proyectará en México durante el mes de marzo a través de Cinépolis.

Se trata de una producción bastante cuidada, pues All Of Those Voices fue dirigida por Charlie Lightening, quien ya trabajó con artistas como Paul McCartney.

Aunque al principio se mencionó que el documental de Louis Tomlinson sólo se exhibiría en una única fecha en Cinépolis, al final se abrió una función más, para que todo el mundo pueda ver la película.

A continuación te daremos todos los detalles del filme, sus fechas de estreno y dónde puedes adquirir tus boletos.

All of Those Voices (Louis Tomlinson)

¿Dónde ver All Of Those Voices de Louis Tomlinson?

All Of Those Voices de Louis Tomlinson se exhibirá en México los días 22 y 25 de marzo , en exclusiva por la cadena Cinépolis en todo el país.

La función del 22 de marzo de All Of Those Voices será a las 7:00 PM , mientras que la del 25 de marzo es a las 3:30 PM ; toma en cuenta que los horarios pueden variar un poco dependiendo la sala.

Los boletos ya están a la venta por 110 pesos para las dos funciones; hasta donde pudimos revisar, las entradas para el 22 de marzo ya casi están agotadas, las del 25 aún tienen disponibilidad.

Sin embargo, se espera que en el transcurso de la tarde se vendan todos los boletos para los dos días en Cinépolis. Aquí te dejamos las salas donde será proyectado.

All of Those Voices Cinépolis (Cinépolis)

All of Those Voices Cinépolis (Cinépolis)

All of Those Voices Cinépolis (Cinépolis)

¿De qué trata All Of Those Voices de Louis Tomlinson?

All Of Those Voices de Louis Tomlinson se centra principalmente en su gira del 2022; sin embargo, también aprovecha para darnos una mirada general de lo que ha sido la vida del cantante.

Más que presentar un filme “musical”, All Of Those Voices es un documental que trata de ser un reflejo realista de todo lo que ha pasado Louis Tomlinson a lo largo de los años.

Se recurre no sólo a material de archivo de conciertos, videos musicales o presentaciones en programas, también hace uso de películas caseras grabadas por el cantante, sus amigos y familiares.

Además de que retrata algunos de los momentos más bajos en su vida, así como pasajes trágicos de la misma.