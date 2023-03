Guaynaa y Lele Pons tuvieron una boda de ensueño, pero por esta razón estuvieron a punto de cancelar el evento horas antes.

El pasado 4 de marzo, Lele Pons y Guaynaa se casaron en una lujosa boda en Miami.

Lele Pons -de 26 años de edad- tuvo entre sus damas de honor a personalidades como Paris Hilton e invitados de lujo como:

Guaynaa, de 30 años de edad, y Lele Pons han tenido un ‘cuento de hadas’ y durante su luna de miel hicieron una parada en México.

Aprovecharon el momento para acudir al programa Hoy y hablaron de cómo fue organizar su boda, y al parecer estuvieron a punto de cancelarla.

Guaynaa y Lele Pons contaron que su luna de miel en Dubai había sido su momento favorito, pero también había sido costosa.

La feliz pareja reveló que la organización de su boda había sido un proceso ‘atropellado’, pues tenían muchos compromisos de trabajo que no los dejaba enfocarse en el proceso.

Guaynaa confesó que hubo un momento donde horas antes de la boda, quisieron echarse para atrás: “Quiero quitarme y olvidarme de la boda, no me quiero casar”.

Los preparativos de la boda de la boda se volvieron engorrosos para la pareja y durante la boda de ensayo, Guaynaa se enfermó y estaba vomitando por todas partes.

Lele Pons contó que se perdió su perro y también tenía malestares, por lo que Guaynaa le llegó a preguntar sobre qué pasaba si cancelaban la boda.

“Se me perdió mi perro, algo también me cayó mal, entonces él me decía: ‘bebé qué pasa si despierto así mañana’ y le dije, sabes que, no nos casamos”

Lele Pons