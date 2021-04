Tom Hiddleston habló sobre lo multifacético que es Loki al convertirse en villano, héroe y antihéroe en el UCM y en esta serie



La serie de ‘Loki’ está por estrenarse en Disney+, trayendo una vez mas a Tom Hiddleston en su personaje de Loki para desatar el caos del multiverso que, por cierto también estará ligada a la cinta de ‘Doctor Strange: In The Multiverse of Madness’.

En entrevista con la revista Empire, Tom Hiddleston habló sobre lo que se deberá esperar para una serie como ‘Loki’, misma que empezará tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’ (2019) justo cuando el Dios de las Mentiras toma el Teseracto de su línea del tiempo y desaparece con él.

Tom Hiddleston aparece en las dos portadas de este mes de Empire Magazine, para promocionar el próximo lanzamiento de Loki en Disney+. #Marvel💥 pic.twitter.com/pWZpjgUuID — Estudio D (@EstudioDOficial) — Estudio D (@EstudioDOficial) April 9, 2021

Esta serie explorará los diferentes multiversos por los que Loki pasará y provocará varios enredos en el tiempo, llamando la atención de los Guardianes del Tiempo , entes que vigilan la correcta afluencia de cada una de las líneas temporales.

Tom Hiddleston asegura que ‘Loki’ traerá muchas versiones de su personaje

Pese a que Tom Hiddleston se mostró un tanto renuente a revelar la trama de ‘Loki’, ya que quiere preservar las sorpresas para los fans, aseguró que la esencia de la serie muestra la personalidad de Loki quien, es un cambiaformas por naturaleza y aconsejó mantener atención al logo.

“Loki es el cambiaformas por excelencia. Su naturaleza voluble es que no sabes si, a través de la MCU, es un héroe o un villano o un antihéroe. No sabes si puedes confiar en él. Él literal y físicamente cambia de forma a un guardia asgardiano, o al Capitán América repetidamente. Thor habla de cómo podría convertirse en una serpiente." Tom Hiddleston

Tom Hiddleston asegura que, al igual que el logo de la serie de ‘Loki’, el programa tratará sobre la identidad y la integración de su personalidad, así como de los muchos “yoes” o versiones del personaje que puede ser y podrían aparecer en la serie de Disney+.

“Pensé que era muy emocionante porque siempre encontré a Loki como una construcción muy compleja.” Tom Hiddleston

La serie de ‘Loki’ llegará justo después de que ‘ The Falcon and the Winter Soldier’ termine y de hecho ya le quedan únicamente dos capítulos para resolver la trama de la misma, por lo que se espera que la serie llegue el próximo 11 de Junio.