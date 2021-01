Según la revista ‘Production Weekly’, la segunda temporada de Loki podría iniciar su producción en enero de 2022

Todavía no se estrena la primera temporada y es posible que la segunda temporada de ‘Loki’ ya se encuentre en desarrollo. Un número de la revista Production Weekly parece confirmar que la siguiente parte de la serie se está preparando para comenzar la producción.

La segunda temporada de ‘Loki’, que protagonizará Tom Hiddleston retomando su papel en las películas de Marvel Cinematic Universe, se encuentra actualmente en una etapa de preproducción con una fecha de rodaje prevista para enero de 2022.

De acuerdo con Deadline, Michael Waldron, productor ejecutivo de ‘Loki’, firmó un acuerdo con Walt Disney Studios por los próximos años, lo que incluirá escribir en una próxima película de Star Wars y mantener su trabajo para una segunda temporada de Loki.

‘Loki’ confirmaría su segunda temporada

A diferencia de ‘WandaVision’ y ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘Loki’ es la primera serie de Marvel y Disney Plus que tiene planeada una segunda temporada. Su primer ciclo llegará en mayo de 2021 y contará con seis capítulos.

Tom Hiddleston estará acompañado por Owen Wilson y Gugu Mbatha-Raw, aunque se desconoce qué personajes interpretarán. La trama de 'Loki' se conectará con la serie ‘WandaVision’, así como con la cinta ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Además, los productores de la serie anunciaron la inclusión de Sera, el primer personaje transgénero del MCU, el cual fue creado por Kieron Gillen, Marguerite Bennett y Phil Jiménez, debutando en las páginas de Angela: Asassard’s Assassin #1 de 2015.

Mientras tanto, Marvel Studios ya tiene contemplado los lanzamientos de las series, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk, y Moon Knight, las cuales se estrenarán entre 2021 y 2023.